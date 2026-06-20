Un an après son lancement, le Samsung Galaxy S24 Ultra continue d'imposer sa domination sur le marché Android haut de gamme. Performances, photo, logiciel : le bilan est éloquent, mais pas sans nuances.

Douze mois. C'est le temps qu'il faut parfois pour savoir si un smartphone tient vraiment ses promesses ou si le marketing avait fait tout le travail. Pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, la réponse est plutôt flatteuse, et c'est pas rien. Mais avant de couronner trop vite, examinons ce que la bête vaut vraiment face à une concurrence qui, elle, ne chôme pas.

Snapdragon 8 Gen 3, sept ans de mises à jour : la formule qui rassure

Le Snapdragon 8 Gen 3 au coeur du S24 Ultra n'a pas pris une ride. Les scores de performance restent supérieurs à la moyenne Android selon Capital, et l'usage quotidien confirme une fluidité sans accroc, même sous charge prolongée. La chambre à vapeur intégrée fait son travail en silence : pas de throttling notable, même après des heures de jeu. D'ailleurs, c'est précisément ce genre de détail d'ingénierie que l'on finit par apprécier au bout de six mois, quand l'effet « nouveauté » est retombé.

Mais ce qui distingue vraiment le S24 Ultra de ses rivaux, c'est l'engagement logiciel. Sept ans de mises à jour promises par Samsung, c'est un argument de poids que même Apple ne surpasse pas frontalement sur Android. Comme le souligne Le Monde Numérique, cet engagement représente un avantage financier concret, notamment pour les entreprises et les adeptes du reconditionné. De quoi relativiser le prix d'achat élevé sur la durée.

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L'IA intégrée, en revanche, mérite un regard plus sévère. Les outils de transcription et de recherche sont utiles, certes, mais l'ensemble reste perfectible. Samsung a beaucoup communiqué là-dessus, peut-être un peu trop au regard de ce que la réalité livre au quotidien. Attention cela dit : les fonctions Galaxy AI s'améliorent à chaque mise à jour, et la promesse sur sept ans laisse le temps de rattraper le niveau.

Photo et autonomie : le grand écart (assumé)

Sur le volet photo, le S24 Ultra joue dans une autre catégorie. La combinaison d'un capteur principal de 200 Mpx et d'un périscopique 50 Mpx offre une polyvalence rare. Le zoom optique x5 et le numérique x10 livrent des résultats que l'on retrouve rarement sur smartphone, comme le confirme Les Numériques dans son analyse du périscopique. Plusieurs utilisateurs ont carrément mis leur bridge au placard lors de randonnées en montagne. C'est dire.

Tout n'est pas parfait pour autant. L'ultra grand-angle de 12 Mpx reste le maillon faible de la chaîne : en basse lumière, le manque de piqué se fait sentir comparé au capteur principal. Un recadrage intelligent et un éclairage soigné améliorent les résultats, mais il faut le savoir. On est loin de l'homogénéité que l'on pourrait attendre à ce prix. Si vous cherchez des alternatives sur ce segment précis, un coup d'oeil aux meilleurs smartphones avec caméra périscopique en 2026 s'impose.

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© Android DZ

Côté autonomie, la batterie de 5 000 mAh permet souvent de tenir deux jours en usage modéré. Confortable. Mais la recharge à 45 W reste en retrait face à ce que proposent Xiaomi ou OnePlus à des tarifs parfois inférieurs. C'est le compromis Samsung : une longévité excellente, une recharge qui ne presse pas. Certains profils, notamment les grands voyageurs sans accès permanent à une prise, le ressentiront davantage que d'autres.

Processeur Snapdragon 8 Gen 3 : performances stables sur la durée, gestion thermique efficace

Sept ans de mises à jour garanties : argument fort pour les utilisateurs soucieux de longévité

Capteur principal 200 Mpx + périscopique 50 Mpx : polyvalence photo au sommet

Ultra grand-angle 12 Mpx : point faible en basse lumière

Batterie 5 000 mAh : deux jours possibles, recharge à 45 W un peu lente

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et UWB : connectivité pérennisée pour les années à venir

Reste à voir si l'arrivée du Galaxy S25, propulsé par le Snapdragon 8 Elite et déjà disponible à prix réduit (718 euros pour 256 Go selon Les Numériques), ne fragilise pas la position du S24 Ultra sur le marché de l'occasion. Le successeur est meilleur sur presque tous les points, même si le saut n'est pas spectaculaire. Et avec les rumeurs de hausse de prix sur les prochains Galaxy haut de gamme, acheter un S24 Ultra reconditionné aujourd'hui commence à ressembler à un choix plutôt raisonnable. Malgré tout, le roi Android vieillit bien. Ce qui, dans ce secteur, est déjà une performance en soi.