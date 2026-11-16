Samsung Gallery : la sync Google qui fait oublier Google Photos

Samsung Gallery abandonne OneDrive au profit de Google pour la sauvegarde cloud, et le résultat est convaincant. De quoi pousser les utilisateurs Galaxy à reconsidérer leur fidélité à Google Photos.

Pendant des années, Samsung Gallery souffrait d'un défaut rédhibitoire : son intégration forcée avec OneDrive, le service cloud de Microsoft. Sur un appareil Android, où tout tourne autour du compte Google, cette alliance ne séduisait personne. Avec One UI 9, Samsung a tranché : c'est désormais Google qui assure la sauvegarde, et le changement est suffisamment sérieux pour faire revenir des utilisateurs convaincus de Google Photos depuis des années.

OneDrive dehors, Google entre : pourquoi c'est un tournant

La logique est simple. La quasi-totalité des utilisateurs Android possèdent déjà un espace Google actif, souvent étendu via Google One. OneDrive, lui, propose seulement 5 Go gratuitement (contre 15 Go chez Google), et son adoption sur Android restait marginale, surtout chez celles et ceux qui n'utilisent pas la suite Microsoft au quotidien.

La nouvelle intégration, déployée avec One UI 9, est pensée pour être discrète : dans les paramètres cloud de Gallery, on sélectionne le compte Google connecté à l'appareil, on active la sauvegarde, et c'est réglé. Les photos et vidéos se synchronisent automatiquement, sans manipulation supplémentaire.

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Attention cela dit : une fois le compte configuré, en changer n'est pas anodin. Il faut désactiver la sync, retirer le compte du terminal Samsung, puis tout reconfigurer depuis le début. Pas insurmontable, mais c'est le genre de friction qu'on espère voir disparaître dans une prochaine mise à jour.

Ce que Samsung Gallery offre concrètement face à Google Photos

L'un des points qui rassurait les sceptiques, c'est la gestion des doublons. Si vos photos sont déjà sauvegardées dans Google Photos et synchronisées via Gallery, aucune copie redondante n'est créée. Les deux applications partagent le même espace sans se marcher dessus. De quoi utiliser les deux galeries en parallèle sans exploser son quota.

La synchronisation multi-appareils fonctionne également entre Galaxy Phone et Galaxy Tab, ou entre un Z Flip et une autre Galaxy. On retrouve ses albums partout, avec la possibilité de choisir précisément quels dossiers sont uploadés depuis les paramètres.

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15 Go de stockage Google gratuits (contre 5 Go chez OneDrive)

Sélection fine des albums à synchroniser

Zéro doublon si Google Photos est aussi actif

Sync croisée entre appareils Galaxy

La fonction Free up space (libérer de l'espace) est également annoncée : elle supprime les fichiers locaux déjà sauvegardés dans le cloud, à la manière de ce que fait Google Photos depuis longtemps. Elle n'est pas encore disponible sur tous les modèles, notamment pas sur le Galaxy Z Flip 7 au moment de ce test. Quand elle le sera, les médias resteront accessibles sous forme de miniatures, re-téléchargeables à la demande.

Malgré tout, cette dépendance au réseau pour accéder aux fichiers libérés localement reste le bémol classique de toute solution cloud. Sans connexion stable, les souvenirs stockés uniquement en ligne deviennent inaccessibles. Et ça, c'est pas rien quand on voyage en zone de couverture aléatoire.

Reste à voir si Samsung ira plus loin : intégration de l'IA pour le tri et les recherches dans Gallery, déploiement rapide du Free up space sur l'ensemble des modèles compatibles, ou encore simplification du changement de compte Google. Pour l'instant, l'essentiel est là, et le Galaxy de demain n'aura peut-être plus aucune raison de lancer Google Photos au premier démarrage.

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