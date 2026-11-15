Google déploie une nouvelle section « Family Hub » dans les paramètres des Pixel, regroupant en un seul endroit la gestion des membres de la famille, le stockage Google One et la localisation partagée. Le déploiement se fait en silencieux, via une mise à jour serveur liée à Google Play Services.

Pas besoin d'installer quoi que ce soit. Comme l'indique 9to5Google, la fonctionnalité est apparue spontanément sur plusieurs Pixel, dont un Pixel 11 Pro XL sous la mise à jour d'octobre 2026 et un Pixel 10 Pro, sans qu'aucune mise à jour système ne soit requise. C'est Google Play Services qui se charge du travail en coulisses.

Ce que regroupe concrètement le Family Hub

La nouvelle section « Famille » dans les paramètres du Pixel centralise tout ce qui touche à votre plan familial Google. D'un coup d'oeil, vous voyez la liste des membres (comptes enfants et adultes rattachés à Google One), avec un accès direct à plusieurs réglages éparpillés jusqu'ici dans différentes applications.

Gestion du stockage Google One partagé

Bibliothèque familiale Google Play (apps, films, livres achetés)

Méthodes de paiement partagées

Événements familiaux dans Google Agenda

Localisation en temps réel des membres qui partagent leur position

Ajout ou suppression de membres au plan familial

Chaque membre dispose de sa propre page détaillée : on y voit les avantages partagés, la position si elle est activée, et le statut de « parent » dans le groupe, avec des options pour retirer ou transférer ce rôle. De quoi gagner un temps non négligeable par rapport à la navigation habituelle entre Google One, le Play Store et Google Maps.

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© Android DZ

Un déploiement discret, mais déjà bien étendu

La fonctionnalité a d'abord été repérée début novembre 2026, avant que 9to5Google ne confirme sa présence sur plusieurs appareils de sa rédaction. Des lecteurs du site ont signalé la voir apparaître même avant d'avoir installé la dernière mise à jour système, ce qui confirme le déploiement côté serveur. Le site Droid-Life a également constaté son apparition sur ses propres Pixel.

Ce genre de déploiement progressif est classique chez Google : pas d'annonce en fanfare, pas de note de version officielle, et pourtant la mise à jour s'installe tranquillement pendant que vous dormez. Cela dit, si la section n'est pas encore visible sur votre Pixel, un peu de patience s'impose : le déploiement s'étend progressivement à l'ensemble du parc.

À noter que ce Family Hub n'est lié ni à Gboard Rambler ni aux autres nouveautés du Pixel Drop de novembre 2026 (Gemini Intelligence, widgets personnalisés, résumés de conversations...), même si tout cela arrive en même temps. Il s'agit bien d'une fonctionnalité à part entière, dédiée à la gestion familiale.

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Reste à voir si Google étendra ce hub à d'autres appareils Android au-delà de sa gamme Pixel, ou s'il restera une exclusivité de ses propres téléphones. Pour les familles déjà abonnées à Google One, c'est en tout cas la mise à jour la plus utile depuis longtemps (et ça, c'est pas rien).