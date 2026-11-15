Pixel Drop novembre 2026 : toutes les nouveautés pour votre Pixel

Google vient de déployer son Pixel Drop de novembre 2026, avec un lot de fonctionnalités Gemini, de nouvelles options de personnalisation et des améliorations pour les Pixel Watch. Voici ce qui change concrètement pour vous.

Deux fois par an environ, Google profite de ses « Pixel Drop » pour pousser un paquet de nouvelles fonctionnalités sur ses appareils, sans attendre la sortie d'un nouveau modèle. Celui de novembre 2026 ne fait pas exception : Gemini Intelligence, personnalisation poussée, nouveaux widgets, Family Hub et même un nouveau tracker physique baptisé Pixel Tag. Certaines mises à jour sont déjà actives, d'autres arrivent dans les prochaines semaines.

Gemini s'installe au coeur du Pixel 10 (et au-delà)

La grande nouveauté de ce Pixel Drop, c'est l'arrivée de Gemini Intelligence sur les appareils Pixel 10. Concrètement, Gemini ne se contente plus de répondre à vos questions : il anticipe ce dont vous avez besoin et prend en charge des tâches à plusieurs étapes. Vous planifiez votre journée ? Gemini peut commander des courses, réserver un VTC, passer une commande à emporter et faire une réservation au restaurant, le tout en une seule demande. Et ça, c'est pas rien.

Parmi les fonctions les plus intéressantes figure Rambler, disponible via Gboard sur Pixel 10. L'outil supprime automatiquement les mots parasites (les fameux « euh », « ben », « donc ») et reformate votre dictée en texte propre et structuré. En pratique, si vous avez l'habitude de dicter vos messages vocalement, le résultat passe d'un brouillon hésitant à quelque chose de directement envoyable. De quoi gagner un temps réel au quotidien.

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Autre ajout utile : les suggestions proactives. Quand quelqu'un vous demande à quelle heure vous arrivez, Pixel peut vous proposer de partager votre ETA d'une simple pression. Cette logique d'anticipation contextuelle est aussi annoncée prochainement sur la Pixel Watch 4. Gemini Intelligence est pour l'instant déployé au Japon, au Royaume-Uni et en Inde, avec d'autres marchés attendus.

La synthèse de conversations longues (SMS, fils de discussion) est désormais disponible en allemand, français, espagnol, italien, hindi et chinois traditionnel. Un vrai plus pour les utilisateurs francophones qui reçoivent des échanges interminables et veulent aller droit à l'essentiel. Cette fonctionnalité arrivera aussi sur les Pixel Watch.

Le filtrage d'appels inconnus évolue lui aussi. Quand un numéro inconnu appelle et que vous activez le filtrage, Gemini engage une conversation naturelle avec l'appelant pour savoir pourquoi il cherche à vous joindre. Un transcript en direct s'affiche sur votre écran, et vous choisissez le moment exact où intervenir (ou raccrocher). Attention cela dit : la fonctionnalité est encore en déploiement progressif pour la Pixel Watch 4 et la Pixel Watch 5.

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Personnalisation, Family Hub et Pixel Tag : le reste du lot

Sur le front de la personnalisation, Google introduit de nouveaux styles d'icônes pour l'écran d'accueil, dans la continuité des Custom Icons lancés plus tôt dans l'année. Mais la vraie nouveauté côté widgets, ce sont les widgets intelligents : un suivi de dépenses mensuelles, un widget aux couleurs de votre équipe sportive pour les jours de match, ou encore un compte à rebours de vacances qui récupère automatiquement vos informations de vol et de réservation. Ces widgets sont annoncés aussi sur la Pixel Watch 4 et la Pixel Watch 5.

La recherche Pixel s'élargit aux Pixel 6 et modèles ultérieurs. Elle permet de retrouver n'importe quoi sur votre téléphone : photos de vacances, e-mails récents, messages, événements de calendrier, paramètres système. Une fonctionnalité qui existait déjà sur iOS depuis un moment, mais qui prend ici une forme plutôt bien intégrée.

La fonction HiLight supporte maintenant Google Messages. Quand votre téléphone est posé face contre la table, le flash LED s'allume discrètement si vous recevez un message d'un contact favori. C'est l'une de ces petites attentions qui paraissent anecdotiques jusqu'à ce que vous ratiez le message de votre boss un dimanche soir.

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Google lance également le Pixel Tag, son tracker physique : fin comme une carte bancaire, avec une batterie annoncée pour plus d'un an et un réseau de localisation qui s'appuie sur plus d'un milliard d'appareils Android. L'UWB (ultra-wideband) permet une guidance visuelle en distance et direction pour retrouver l'objet à proximité. Tarif : 29,99 dollars l'unité ou 99,99 dollars le pack de quatre. De quoi concurrencer directement l'AirTag d'Apple, qui reste la référence du secteur malgré quelques controverses bien documentées.

Autre ajout côté Pixel Watch : le déverrouillage automatique. Si la montre est à votre poignet et votre téléphone à proximité et déverrouillé, la Pixel Watch se déverrouille seule, sans saisir le code PIN. Pratique, même si on peut légitimement se poser la question de la surface d'attaque en cas de vol simultané des deux appareils.

Enfin, les Pixel Watch 3 et ultérieures reçoivent les entraînements pas-à-pas : que vous suiviez un programme créé par le coach Google Health ou une routine personnalisée dans l'appli, vous obtenez les instructions en temps réel, pouvez loguer vos répétitions et charges, et suivre vos métriques directement depuis la montre.

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Family Hub : un espace centralisé pour la gestion familiale

Repérée par 9to5Google sur plusieurs appareils (dont un Pixel 11 Pro XL et un Pixel 10 Pro), la nouvelle section Family Hub fait son apparition dans les Paramètres des Pixel via une mise à jour serveur. Elle regroupe en un seul endroit la liste des membres de la famille, les comptes enfants, le stockage Google One partagé, la bibliothèque Google Play, les moyens de paiement partagés et les événements familiaux dans Google Agenda.

Vous pouvez aussi visualiser la localisation en temps réel des membres qui partagent leur position, en ajouter ou en retirer de votre abonnement familial, et gérer les droits parent/enfant. Ce n'est pas une révolution pour un utilisateur seul, mais pour celles et ceux qui gèrent un abonnement Google One familial avec des enfants, c'est une simplification bienvenue. D'ailleurs, ce type de hub existait déjà partiellement dans l'appli Family Link : Google consolide enfin tout ça.

Reste à voir si cette intégration s'accompagnera de contrôles parentaux plus fins dans les prochaines mises à jour, notamment pour la gestion du temps d'écran et les restrictions d'applications. Pour l'heure, le déploiement est progressif mais semble déjà largement actif sur les Pixel récents.

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