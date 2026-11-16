Xiaomi 18 Pro : rachats d'actions et nouveaux modèles dévoilés

Xiaomi a racheté 3,4 millions d'actions en deux jours et levé le voile sur sa gamme Xiaomi 18 Pro. Un double signal fort, entre solidité financière et ambitions haut de gamme.

Fin novembre, Xiaomi a multiplié les annonces sur deux fronts à la fois : d'un côté, des rachats d'actions massifs sur la bourse de Hong Kong ; de l'autre, la présentation des nouveaux modèles de la gamme Xiaomi 18 Pro. De quoi confirmer que la firme traverse une période particulièrement faste.

3,4 millions d'actions rachetées en deux jours

Selon les documents déposés auprès de la HKEX (Hong Kong Stock Exchange), Xiaomi Corporation a racheté 1,7 million d'actions de Classe B le 9 novembre, puis une nouvelle tranche identique le 11 novembre, pour un total de HK$49,9 millions par opération, soit près de HK$99,8 millions en l'espace de 48 heures. Ce type de rachat, relativement courant chez les géants technologiques, envoie un message clair aux investisseurs : la direction estime que le titre est sous-évalué et préfère réinjecter du cash dans ses propres actions plutôt que de le laisser dormir.

Ce n'est pas anodin. Xiaomi avait déjà enregistré ses meilleures ventes mensuelles de tous les temps en octobre, toutes catégories confondues. Un record qui arrive à point nommé, quelques semaines avant de dévoiler une nouvelle génération de smartphones premium. Et ça, c'est pas rien.

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Xiaomi 18 Pro : ce que l'on sait des nouveaux modèles

La gamme Xiaomi 18 Pro a été officiellement dévoilée dans la foulée de ces annonces financières. Si les détails techniques complets n'ont pas encore tous été communiqués, le constructeur chinois positionne clairement cette série dans le segment ultra-premium, face aux Galaxy S27 (dont les fuites caméra agitent déjà la toile, d'ailleurs) et aux flagships d'autres marques asiatiques.

On peut s'attendre, sur la base des cycles précédents, à ce que la série embarque le tout dernier Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, une dalle AMOLED haute fréquence et une batterie généreuse avec charge rapide. Attention cela dit : ces informations restent à confirmer officiellement par Xiaomi, et il faudra patienter avant une fiche technique exhaustive.

Reste à voir si Xiaomi parviendra à répliquer ses records de ventes d'octobre avec cette nouvelle salve de modèles haut de gamme. La bataille est rude dans ce segment, et même un rachat d'actions record ne suffit pas à garantir le succès commercial d'un flagship.

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