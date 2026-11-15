Anker Nano 45 W avec écran couleur : 27,99 € pour le Black Friday

Le chargeur Anker Nano 45 W, doté d'un petit écran couleur d'habitude réservé aux modèles haut de gamme, passe à 27,99 € pendant le Black Friday 2026, soit une remise de 30 %. Une affaire à saisir, surtout si vous chargez un iPhone ou un iPad au quotidien.

Un écran couleur sur un chargeur, ça peut sembler gadget. Et pourtant, une fois qu'on y a goûté, difficile de s'en passer. L'Anker Nano 45 W embarque justement cet afficheur intelligent, jusqu'ici cantonné aux modèles plus encombrants et plus chers de la marque. Pendant le Black Friday 2026, il tombe à 27,99 € contre environ 40 € habituellement, soit une réduction de 30 %.

Un écran couleur sur un chargeur : à quoi ça sert vraiment ?

L'interface affiche en temps réel la puissance délivrée, l'état de la charge et parfois quelques informations sur la santé de la batterie. Concrètement, c'est ce genre de détail qui vous évite de laisser votre smartphone branché toute la nuit sans raison. De quoi préserver la longévité de votre batterie sur le long terme, ce que bien des utilisateurs négligent encore.

Anker positionne ce modèle comme une alternative sérieuse au chargeur officiel d'Apple, qui lui reste plus cher et n'affiche... rien du tout. Compatible avec les iPhone récents sous iOS 27 comme avec la quasi-totalité des smartphones Android, l'Anker Nano 45 W prend en charge les principaux protocoles de charge rapide du marché.

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Attention cela dit : 45 W, c'est une puissance raisonnable, pas exceptionnelle. Elle convient parfaitement aux smartphones milieu et haut de gamme peu énergivores, mais ne conviendra pas forcément si vous devez recharger un PC portable en urgence.

Ce chargeur est-il fait pour vous ?

Le format est ultra-compact, ce qui en fait un compagnon idéal à glisser dans un sac ou une trousse de voyage. L'interface de l'écran couleur est décrite comme « ludique » par les testeurs de Les Numériques, ce qui veut dire qu'elle ne nécessite aucune prise en main particulière. Et ça, c'est pas rien quand on offre ce genre d'accessoire à quelqu'un qui n'est pas technophile.

© Android DZ

Caractéristique Détail Puissance maximale 45 W Écran Couleur (affichage puissance et charge) Prix habituel ~40 € Prix Black Friday 2026 27,99 € Remise 30 % Compatible iPhone, iPad, smartphones Android

Reste à voir si le stock tient jusqu'à la fin de la période promotionnelle. Les bonnes affaires sur les accessoires Anker partent souvent vite, d'ailleurs. Si vous hésitez entre ce modèle et le chargeur Apple d'origine, la question se pose à peine : pour presque moitié prix, vous obtenez ici un écran en plus et un encombrement similaire.

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