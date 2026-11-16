Google Fi vient d'annoncer son « super réseau », une technologie qui bascule automatiquement entre deux réseaux 5G pour toujours vous offrir la meilleure connexion disponible. Réservé aux Pixel 9 et versions ultérieures, ce service ne coûte pas un centime de plus sur les abonnements compatibles.

Vous êtes en déplacement, votre réseau habituel flanche, et votre téléphone bascule tout seul vers une connexion plus solide sans que vous ayez rien touché. C'est exactement ce que promet le nouveau Google Fi Super Network, officiellement lancé cette semaine aux États-Unis. L'idée n'est pas inédite dans l'industrie, mais Google la déploie à une échelle et avec une transparence (presque totale) qui méritent qu'on s'y attarde.

Le principe repose sur une technologie appelée MEP (Multiple Enabled Profiles), qui permet à une seule puce eSIM d'héberger deux profils réseau simultanément. Concrètement, votre Pixel tourne sur un premier réseau 5G (très probablement T-Mobile, partenaire historique de Google Fi), et si la couverture faiblit, l'appareil glisse discrètement vers un second réseau sans vous demander votre avis.

Appels et SMS passent toujours par votre numéro principal et votre eSIM primaire. La connexion secondaire, elle, est exclusivement données. En somme, vous n'avez ni deux numéros, ni deux factures, ni le moindre menu à fouiller pour activer quoi que ce soit. Ça fonctionne, point.

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Quel est ce fameux second réseau ? Google refuse de le nommer officiellement (et c'est un peu agaçant, pour être franc). Mais plusieurs utilisateurs de Google Fi ont commencé à tester le service en conditions réelles, et les connexions secondaires pointent vers Verizon. Les cartes de couverture publiées par Google Fi pour son réseau secondaire collent d'ailleurs parfaitement avec celles de Verizon dans des zones rurales comme le Montana ou la côte de l'Oregon. Reste à voir si AT&T fait une apparition surprise, mais à ce stade, le duo T-Mobile / Verizon semble être la combinaison retenue.

Qui peut en profiter, et ce que ça ne fait pas (encore)

La bonne nouvelle, c'est que le Super Network est inclus sans surcoût dans les plans Google Fi Unlimited Premium et Google Fi Flexible. Pas d'abonnement additionnel, pas de manipulation. La mauvaise, c'est que la liste des appareils compatibles est courte, très courte.

Pixel 9 (toutes déclinaisons)

Pixel 10 (toutes déclinaisons)

Pixel 11 (toutes déclinaisons)

Si vous utilisez un Samsung, un iPhone ou n'importe quel autre smartphone avec Google Fi, vous passez votre chemin pour l'instant. Google ne ferme pas la porte à d'autres appareils à l'avenir, mais aucun calendrier n'a été communiqué. Attention cela dit : même sur Pixel compatible, la technologie MEP nécessite que l'eSIM soit activée correctement, ce que Google Fi gère automatiquement à l'activation du service.

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D'ailleurs, le concept n'est pas sans rappeler ce que propose l'écosystème Pixel en général : des fonctions qui paraissent anodines sur le papier mais qui, dans la vraie vie (le message de votre boss un dimanche soir, le GPS qui décroche dans un tunnel de montagne), font toute la différence. Et ça, c'est pas rien.

Un concurrent existe, et il faut être honnête : US Mobile propose un service similaire depuis un moment, avec accès aux trois grands réseaux américains et la liberté de choisir sa combinaison. L'avantage de Google Fi est ailleurs : zéro configuration, zéro friction, intégration native dans les Pixel. Chaque approche a ses partisans. Reste à voir si Google décidera un jour de nommer ses partenaires réseau publiquement, histoire que les abonnés sachent vraiment sur quoi ils roulent.