Les premières informations sur la configuration caméra du Galaxy S27 Ultra soulèvent de sérieuses questions sur la stratégie de Samsung. Moins d'objectifs, des capteurs déjà connus et des concurrents chinois qui accélèrent : le roi du haut de gamme Android est-il en train de décrocher ?

Selon les dernières fuites relayées par Android Authority, le Galaxy S27 Ultra abandonnerait l'une de ses caméras téléphoto pour n'en conserver que trois au total. Exit le 3x dédié aux portraits : place à un zoom 5x de 50 MP (Sony IMX855 ou Samsung S5KJN3), couplé à un capteur principal 200 MP et un ultra-grand-angle 50 MP. Sur le papier, ça ressemble à un choix assumé. Dans les faits, c'est surtout un recul qui mérite qu'on s'y arrête.

Trois capteurs au lieu de quatre : le portrait en sacrifice ?

Le problème central, c'est le vide focal. Entre un grand-angle classique (environ 23 mm) et un 5x (environ 105 mm), il n'y a plus rien. Pas de 3x pour les portraits à 70 mm, cette focale qui flatte naturellement les visages. Samsung devra donc combler l'écart avec du recadrage numérique et de la mise à l'échelle logicielle, exactement comme Google et Apple le font avec leurs Pixel et iPhone respectivement. Sauf que ces deux-là ont eu le temps de peaufiner leurs algorithmes, et que Samsung part avec un déficit de confiance sur ce terrain.

Attention cela dit : un 5x à 50 MP n'est pas ridicule. La résolution permettra théoriquement d'atteindre un zoom 10x confortable en recadrant dans le capteur, et le grand capteur principal 200 MP peut aussi servir de filet de sécurité. Mais comme l'indique Android Authority dans son analyse, avoir un gros capteur sur le téléobjectif plutôt que sur le principal est précisément la tendance que les marques chinoises ont adoptée avec succès depuis 2024.

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Xiaomi, OPPO, vivo : tous ont fait le pari du téléobjectif haute résolution, et les résultats sont là. L'OPPO Find X9 Ultra, puis le Find X10 Pro Max, ont battu le Galaxy S26 Ultra dans pratiquement toutes les catégories lors de comparatifs récents. De quoi faire réfléchir Samsung sur ses priorités d'ingénierie.

Des prix Ultra pour une ambition qui ne l'est plus vraiment

Le Galaxy S27 Ultra coûtera au moins 1 200 dollars selon toute vraisemblance, en ligne avec son prédécesseur. Pour ce tarif, on attendrait une véritable rupture technologique, pas un catalogue de capteurs déjà vus. Le S5K3LD emprunté au S26 Ultra pour le zoom reste un capteur de 1/3,94 pouce : minuscule, bruyant en basse lumière, peu adapté aux longues focales. Samsung le sait. Et pourtant, les fuites suggèrent que rien ne change fondamentalement.

Reste à voir si le traitement logicielle, en particulier les modes IA qui s'améliorent de génération en génération, parviendra à compenser les limites optiques. Samsung a démontré par le passé qu'il savait tirer des images correctes de petits capteurs. Mais « correct » n'est plus suffisant quand la concurrence propose « spectaculaire » à prix comparable (ou inférieur sur certains marchés du Maghreb, où les marques chinoises sont distribuées à des tarifs plus accessibles).

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Modèle Capteur principal Téléobjectif Nb d'objectifs Galaxy S27 Ultra (rumeur) 200 MP 50 MP 5x 3 Galaxy S26 Ultra 200 MP 50 MP 5x + 10 MP 3x 4 OPPO Find X10 Pro Max 200 MP principal 200 MP téléobjectif 3 x 200 MP

La comparaison est un peu cruelle, mais elle résume bien l'écart qui se creuse. Samsung reste en somme dans sa zone de confort, là où ses rivaux chinois prennent des risques d'ingénierie qui, visiblement, paient.

La question qui fâche : Samsung est-il encore le mètre-étalon du smartphone photo haut de gamme, ou simplement le plus célèbre des acteurs raisonnablement bons ? Les fuites du Galaxy S27 Ultra, si elles se confirment, risquent de rendre la réponse un peu embarrassante pour le géant coréen. Et ça, c'est pas rien.