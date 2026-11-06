1xbet sur Android et iOS : comment télécharger l'application

L'application 1xbet n'est pas disponible sur le Play Store français, ce qui oblige les utilisateurs Android à passer par un fichier APK depuis le site officiel. Sur iOS, la procédure est nettement plus simple : l'app se trouve directement dans l'App Store.

Accéder à 1xbet depuis son smartphone, c'est possible, mais le chemin n'est pas le même selon que vous êtes sur Android ou iPhone. Sur Android, il faut contourner l'absence de l'application sur le Play Store français en installant un fichier APK manuellement. Sur iOS, quelques tapotements suffisent. Voici chaque étape, sans détour.

Installer 1xbet sur Android : le passage par l'APK

Parce que 1xbet n'est pas référencé sur le Play Store en France, l'installation passe obligatoirement par un fichier APK téléchargé depuis le site officiel de la plateforme. La configuration requise est modeste : Android 5.0 minimum, ce qui couvre la quasi-totalité des appareils encore en circulation.

Avant de lancer le téléchargement, une option doit être activée dans les réglages du système. Rendez-vous dans Paramètres > Sécurité > Autoriser les sources inconnues. Sans cette manipulation, Android bloquera l'installation dès le départ. Attention cela dit : cette option ouvre une brèche potentielle si vous installez des APK depuis des sources douteuses. Limitez-la au site officiel 1xbet, puis désactivez-la ensuite.

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Une fois l'APK téléchargé, ouvrez-le depuis le gestionnaire de fichiers ou la barre de notifications. Suivez les instructions à l'écran, accordez les permissions demandées, et l'application se lance immédiatement. Aucun redémarrage du téléphone n'est nécessaire.

Ouvrir Paramètres > Sécurité > Autoriser les sources inconnues

Se rendre sur le site officiel 1xbet et télécharger le fichier APK

Ouvrir le fichier téléchargé et accepter les permissions

Créer un compte ou se connecter directement dans l'application

Désactiver l'option « Sources inconnues » après l'installation (recommandé)

Sur iPhone et iPad : l'App Store simplifie tout

Les utilisateurs iOS ont la vie plus facile ici (et c'est assez rare pour être signalé). L'application 1xbet est disponible dans l'App Store : il suffit de rechercher « 1xbet », d'appuyer sur « Obtenir », puis de confirmer avec Face ID ou Touch ID. La version iOS est compatible à partir d'iOS 10.0.

Aucune manipulation supplémentaire, aucun réglage de sécurité à bricoler. L'application s'installe comme n'importe quelle autre, et les mises à jour arrivent automatiquement via l'App Store. De quoi faire regretter aux utilisateurs Android l'absence de 1xbet sur le Play Store.

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Compte, vérification KYC et sécurité

Une fois l'application installée, la création du compte suit un processus classique : acceptation des conditions d'utilisation, puis vérification d'identité (KYC). Vous devrez fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile et éventuellement un relevé bancaire. Cette étape est incontournable avant tout retrait de gains.

Sur la sécurité du compte, 1xbet revendique un chiffrement SSL et le respect des normes de protection des données. Il est tout de même conseillé d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA) depuis les paramètres du compte. Un minimum de précaution qui évite bien des mauvaises surprises.

Paiements, bonus et ce qu'il faut vraiment lire

1xbet propose plusieurs méthodes de dépôt et de retrait : cartes bancaires, portefeuilles électroniques (Skrill, etc.) et virement bancaire. Les retraits sont généralement traités en 24 à 48 heures, sauf virements bancaires qui peuvent prendre jusqu'à 5 jours ouvrés. Certains portefeuilles offrent des paiements quasi instantanés après validation du KYC.

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Le bonus de bienvenue, souvent présenté comme un match à 100 % du premier dépôt, est soumis à des exigences de mise (wagering requirements) à lire attentivement. Les machines à sous contribuent généralement à 100 % des mises requises, alors que les jeux de table peuvent être limités à 10 %. En somme, un bonus attractif sur le papier qui mérite un vrai coup d'oeil sur les conditions avant de déposer.

Type de bonus Exigence de mise habituelle Contribution des slots Contribution des jeux de table Bonus de bienvenue x30 à x35 100 % 10 % Pari gratuit sans dépôt x40 (variable) 100 % Souvent exclu Cashback x1 à x5 100 % Variable

Jeu responsable : les outils à connaître avant de commencer

L'application intègre des outils de jeu responsable : limites de dépôt quotidien, limites de perte et auto-exclusion temporaire ou permanente. Il est fortement recommandé de les configurer dès l'ouverture du compte, pas après avoir constaté un dérapage. Fixer un budget avant la première mise, c'est la seule méthode qui vaut vraiment le coup au quotidien.

Si vous ressentez une perte de contrôle, les options d'auto-exclusion sont accessibles depuis la section « responsible gambling » de l'application. Des associations comme Joueurs.info proposent également un accompagnement gratuit. Reste à voir si les plateformes iront plus loin dans la prévention, mais pour l'instant, les outils existent. À vous de les utiliser.

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