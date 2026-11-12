One UI 9.5 : l'app Téléphone se refait une beauté discrète

Samsung prépare un petit lifting de son application Téléphone dans One UI 9.5 : la loupe de recherche migre vers le bas de l'écran, là où votre pouce peut enfin l'atteindre. Un changement anodin en apparence, mais qui change vraiment la vie sur un Galaxy grand format.

Pendant que One UI 9 continue son déploiement sur les Galaxy compatibles, Samsung travaille déjà sur la suite. One UI 9.5 commence à révéler ses intentions, et si aucune révolution n'est à l'ordre du jour, les petites retouches s'accumulent. La dernière en date concerne l'application Téléphone, celle que vous ouvrez au moins dix fois par jour sans vraiment y penser.

La loupe descend, et c'est tout sauf anodin

Jusqu'ici, l'icône de recherche dans l'app Téléphone était planquée en haut à droite de l'écran. Sur un Galaxy S25 Ultra ou n'importe quel autre grand format Samsung, aller la chercher relève presque de la contorsion. Avec One UI 9.5, Samsung la déplace en bas de l'écran, alignée avec les boutons Clavier, Récents et Contacts. En somme, là où se trouve déjà votre pouce.

Ce n'est pas un détail anodin. Depuis des années, les constructeurs grossissent les diagonales (le Galaxy S26 Ultra dépasse allègrement les 6,8 pouces) sans toujours adapter l'ergonomie en conséquence. Samsung corrige ici un vrai problème d'accessibilité à une main, et ça, c'est pas rien.

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L'interface de la barre de recherche change aussi légèrement : le texte d'invite passe de « Recherche » à « Que cherchez-vous ? » (la formulation française définitive pourrait différer au moment du lancement officiel). Un libellé plus conversationnel, dans la lignée de ce que proposent déjà des applis comme WhatsApp sur Android. Rien de spectaculaire, mais cohérent avec la direction prise par Samsung pour rendre ses interfaces plus intuitives.

One UI 9.5 : un chantier de retouches qui s'allonge

Ce changement dans l'app Téléphone ne sort pas de nulle part. Samsung teste en parallèle plusieurs autres ajustements dans One UI 9.5 : une meilleure organisation des captures d'écran, un clavier Samsung qui comble enfin une partie de son retard sur Gboard, ou encore l'extension de l'enregistreur d'appels natif à d'autres applications. Autant de petites pièces d'un puzzle qui vise à rendre la surcouche plus fluide au quotidien.

Attention cela dit : toutes ces fonctionnalités sont en cours de test et susceptibles d'évoluer, voire de disparaître, avant la version finale. Les fuites les plus optimistes évoquent une première bêta de One UI 9.5 d'ici fin novembre 2026 sur certains marchés, mais rien n'est confirmé à ce stade. Patience, donc.

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Ce qui est certain, c'est que Samsung continue de peaufiner One UI version après version, avec une attention croissante à l'ergonomie à une main. Sur des smartphones dont les écrans frôlent les 7 pouces, c'est une nécessité plus qu'un luxe. Reste à voir si la firme coréenne ira plus loin dans One UI 9.5, ou si ces ajustements resteront à la surface.