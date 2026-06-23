Redmi K90 Ultra : ce que l'on sait du prochain flagship Xiaomi

Xiaomi prépare le lancement du Redmi K90 Ultra en Chine pour la fin du mois. Snapdragon 8 Elite, batterie de 8 000 mAh et dalle 165 Hz : le successeur du K80 Ultra voit les choses en grand.

Le Redmi K90 Ultra n'a pas encore de date officielle, mais Xiaomi a déjà ouvert les précommandes sur ses principales plateformes chinoises (Xiaomi Mall, JD.com, Tmall). Autrement dit, le lancement est imminent. Pour mémoire, le Redmi K80 Ultra avait été présenté le 26 juin de l'année dernière : le calendrier se répète, et le K90 Ultra devrait pointer le bout de son écran d'ici la fin du mois.

Un positionnement tarifaire légèrement revu à la hausse

Lu Weibing, président de Xiaomi, a précisé que le Redmi K90 Ultra se placera en dessous du Redmi K90 Max dans la hiérarchie de la gamme. Ce positionnement suggère un tarif avoisinant les 3 000 CNY (environ 380 euros au taux actuel), contre 2 599 CNY pour le K80 Ultra au lancement dans sa version 12 Go / 256 Go. La hausse reste mesurée, surtout compte tenu des évolutions annoncées.

Rien n'est officiel pour l'instant : les prix définitifs, et surtout les déclinaisons mémoire, seront confirmés au moment de la présentation. Attention cela dit, le tarif réel varie souvent en fonction des marchés et des promotions de lancement.

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Snapdragon 8 Elite, 8 000 mAh et écran 165 Hz : la fiche technique qui fait parler

C'est sur la fiche technique que le Redmi K90 Ultra entend faire la différence. Les fuites convergent vers un Snapdragon 8 Elite, ce qui marquerait une rupture nette avec le MediaTek Dimensity embarqué dans le modèle précédent. De quoi séduire les amateurs de benchmarks et les joueurs exigeants.

Écran OLED LTPS de 6,89 pouces, résolution 1,5K, jusqu'à 165 Hz de taux de rafraîchissement

Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran, châssis métal

Système de refroidissement actif (ventilateur intégré) pour la gestion thermique

Certification IP68 (résistance à la poussière et à l'eau)

Batterie de 8 000 mAh ou plus, charge rapide 100 W confirmée par la certification 3C

Android 16 avec HyperOS 3 en surcouche

Capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, selfie 20 mégapixels

La batterie mérite qu'on s'y attarde. Passer de 7 410 mAh (K80 Ultra) à 8 000 mAh sur un format aussi compact, c'est pas rien. Et avec la charge 100 W confirmée, le temps de recharge ne devrait pas dépasser la quarantaine de minutes. D'ailleurs, la certification 3C ne laisse guère de doute sur ce point précis.

Côté photo, les informations restent parcellaires. Le K90 Ultra reprendrait un double capteur arrière similaire à son prédécesseur, sans le troisième objectif que certains espéraient. C'est probablement le seul point sur lequel les puristes de la photographie mobile resteront sur leur faim.

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Pour les curieux qui suivent l'actualité des flagships concurrents, le Honor Magic 8 Pro offre une intéressante base de comparaison dans ce segment haut de gamme chinois. Reste à voir si Xiaomi parviendra à justifier le positionnement tarifaire du K90 Ultra face à une concurrence qui ne chôme pas.