iOS 27 : 27 astuces cachées à découvrir dès maintenant

iOS 27 regorge de fonctionnalités discrètes que même les utilisateurs aguerris n'ont pas encore trouvées. Voici 27 astuces cachées pour tirer le meilleur de la mise à jour d'Apple.

Vous avez installé iOS 27 dès le premier jour, vous avez parcouru les réglages de haut en bas, et vous pensez avoir tout vu. Spoiler : probablement pas. La firme de Cupertino a l'habitude d'enfouir ses meilleures idées plusieurs niveaux sous la surface, là où la majorité des utilisateurs ne s'aventure jamais. De quoi réserver de belles surprises à celles et ceux qui prennent le temps de chercher.

Les astuces de personnalisation que personne ne connaît encore

Commençons par l'écran de verrouillage, qui s'est encore enrichi sous iOS 27. Vous pouvez désormais assigner des widgets différents selon l'heure de la journée, sans passer par un raccourci : rendez-vous dans Réglages, puis Écran de verrouillage, et activez l'option « Widgets adaptatifs ». C'est discret, presque trop.

Autre subtilité : le mode Focus a gagné une option de filtrage par expéditeur dans les notifications. Concrètement, vous pouvez autoriser uniquement les messages de votre boss un dimanche soir (oui, uniquement lui) sans débloquer toute votre liste de contacts. Pratique, même si on aurait préféré l'inverse.

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Personnalisation des widgets par heure dans l'écran de verrouillage

Focus avec filtrage fin par expéditeur

Clavier avec retour haptique configurable par application

Raccourcis Siri déclenchables via geste sur l'écran arrière (iPhone 16 et supérieur)

Thèmes d'icônes étendus avec nuances de teintes automatiques selon le fond d'écran

Sur ce dernier point, Apple Maps profite aussi d'une mise à jour silencieuse : la navigation piétonne intègre maintenant des alertes de qualité de trottoir dans certaines villes. Pas encore disponible au Maghreb, mais ça avance. D'ailleurs, la liste des villes couvertes s'est allongée de façon notable en Europe depuis la version bêta.

Sous le capot : les réglages que vous n'avez pas encore touchés

iOS 27 introduit un panneau de confidentialité unifié, accessible en une pression depuis le Centre de contrôle. Il regroupe en un seul endroit l'état du micro, de la caméra, de la localisation et des accès réseau par application. Et ça, c'est pas rien : plus besoin de plonger dans Réglages > Confidentialité > chaque service un par un.

Le partage de photos via AirDrop gère maintenant la compression intelligente : iOS détecte si le destinataire a besoin du fichier original ou si une version allégée suffit (pour un aperçu sur Stories, par exemple). Attention cela dit, la compression est activée par défaut et il faut cocher « Qualité originale » manuellement si vous envoyez des RAW à un photographe.

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Panneau de confidentialité unifié dans le Centre de contrôle

AirDrop avec compression adaptative (à désactiver pour les RAW)

Batterie : nouveau graphique hebdomadaire par application dans Réglages > Batterie

Accessibilité : « Suivi du regard » étendu aux applications tierces

Safari : onglets regroupés automatiquement par domaine après 7 jours d'inactivité

Appareil photo : mode macro disponible sur iPhone 15 standard via mise à jour logicielle

Santé : partage de données sélectif avec un médecin sans donner accès à tout le profil

Côté Apple Music, une option de mixage croisé automatique entre les titres a été glissée dans Réglages > Musique > Lecture. Apple l'a intégrée sans fanfare, sans communiqué de presse. Spotify le fait depuis des années, Cupertino arrive avec quelques longueurs de retard (et c'est un euphémisme), mais mieux vaut tard que jamais.

Les AirPods Pro compatibles bénéficient quant à eux d'un nouveau mode de personnalisation du son spatial, basé sur une analyse rapide de la morphologie de votre oreille via la caméra frontale. La procédure prend moins de 30 secondes et améliore sensiblement la précision du positionnement audio. Une fonctionnalité que les utilisateurs d'Android observeront avec un brin d'envie, en attendant que les fabricants de casques sous Google trouvent une réponse convaincante.

Les limites qu'Apple ne met pas en avant

Soyons honnêtes : toutes ces astuces ne fonctionnent pas sur l'ensemble du parc iOS 27. Plusieurs des nouvelles options sont réservées aux iPhone 15 Pro, 16 et 16 Pro, et quelques-unes nécessitent même le passage à un abonnement iCloud+ pour être activées. Apple ne le mentionne pas dans les notes de version, ce qui reste une habitude maison assez agaçante.

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La localisation est un autre point de friction. Des fonctionnalités comme la navigation piétonne enrichie d'Apple Maps ou le partage de données médicales sélectif dans Santé restent absentes de nombreuses régions, dont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Reste à voir si Apple accélère le déploiement international dans les prochains mois, comme elle l'a promis lors de la WWDC.

En somme, iOS 27 est probablement la mise à jour la plus dense depuis iOS 16, mais elle demande un vrai investissement en temps pour en extraire la substantifique moelle. Celles et ceux qui se contenteront de l'écran d'accueil par défaut passeront à côté d'un bon tiers de la valeur ajoutée. Et côté Android, on regardera avec curiosité si Android 17 répond à certaines de ces idées, notamment sur la confidentialité centralisée.