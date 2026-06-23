L'iPhone 18 Pro embarquerait un capteur à ouverture variable, une technologie que Samsung avait déjà introduite sur le Galaxy S9 il y a sept ans. Entre hausse de prix annoncée et choix de design contestés, Apple joue une carte risquée.

Vous l'avez peut-être remarqué : Apple a un talent particulier pour présenter comme une révolution ce que d'autres ont essayé bien avant. Cette fois, c'est le capteur à ouverture variable qui est dans le viseur. Selon les informations relayées par Geeky Gadgets, l'iPhone 18 Pro en serait équipé, une fonctionnalité que Samsung avait pourtant déjà glissée dans son Galaxy S9 dès 2018. Sept ans plus tard, la firme de Cupertino s'apprête donc à en faire un argument de vente. De quoi sourire, ou réfléchir.

Une ouverture variable qui coûte (très) cher à produire

Le principe est simple à comprendre : le diaphragme s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante, exactement comme l'œil humain. En plein soleil, l'ouverture se resserre ; dans une pièce sombre, elle s'élargit pour laisser entrer davantage de lumière. Résultat attendu : des images plus nettes dans les conditions difficiles, moins de surexposition en extérieur.

Le problème, c'est que cette technologie ne vient pas seule. D'après les analystes cités par Geeky Gadgets, le nouveau module caméra est 50 % plus coûteux à produire que son prédécesseur. Combiné à la flambée des coûts mémoire (en hausse de 300 % selon les mêmes sources), le résultat est sans appel : la fabrication de l'iPhone 18 Pro coûte environ 25 % de plus que celle de l'iPhone 17 Pro. Apple devrait répercuter au moins une partie de cette augmentation sur le prix de vente, avec une hausse estimée à au moins 100 dollars.

À lire aussi : iOS 27 : 27 astuces cachées à découvrir dès maintenant

Ce qui est intéressant, c'est que Samsung avait abandonné cette technologie après le Galaxy S9 et S9+, faute d'impact suffisant sur les utilisateurs. Apple arrive donc sur un terrain déjà balisé, avec l'espoir que son traitement logiciel et son écosystème feront la différence là où Android n'avait pas convaincu. Reste à voir si ce pari tient.

Prix, châssis et couleur : Apple joue la continuité (pas toujours dans le bon sens)

La hausse tarifaire à venir mérite qu'on s'y attarde. Historiquement, l'iPhone Pro Max était proposé 100 dollars moins cher que le Galaxy S Ultra de Samsung, un avantage concurrentiel réel sur le segment premium. Si l'écart se comble, voire s'inverse, Apple perd l'un de ses arguments les plus efficaces auprès des acheteurs qui comparent les deux univers.

D'ailleurs, Samsung ne restera pas inactif : la firme coréenne pourrait ajuster le prix de son futur Galaxy S27 Ultra pour maintenir la pression. La guerre des prix dans le haut de gamme s'annonce plus tendue que jamais.

À lire aussi : AirPods avec caméra : Apple prépare une révolution IA pour 2027

Sur le plan du design, Apple a choisi de conserver le châssis en aluminium anodisé, malgré les critiques récurrentes sur sa fragilité (éclats, rayures prématurées signalées sur l'iPhone 17 Pro). La nouveauté esthétique se limite à une nouvelle teinte baptisée « dark cherry », qui remplace l'orange de l'année dernière. Attention cela dit : changer la couleur quand on vous reproche la solidité, c'est exactement le genre de réponse qui agace les utilisateurs fidèles.

On comprend mieux cette stratégie à la lumière du pivot qu'Apple opère vers l'iPhone Ultra, son futur modèle ultra-premium. En concentrant l'innovation radicale sur ce tier, la marque semble accepter que le Pro devienne un produit de transition, moins ambitieux qu'avant. Et ça, c'est pas rien pour les millions d'acheteurs qui voyaient dans le Pro le meilleur rapport innovation/prix de la gamme.

Ouverture variable : technologie déjà vue sur le Galaxy S9 en 2018, absente des Android depuis

Hausse de prix estimée à au moins 100 dollars sur l'iPhone 18 Pro

Châssis aluminium anodisé maintenu malgré les critiques sur la durabilité

Nouvelle couleur « dark cherry » comme principale nouveauté design

Module caméra 50 % plus coûteux à produire que le précédent

Pour les amateurs de photo mobile, l'ouverture variable reste une vraie avancée sur le papier. La question est de savoir si Apple saura en tirer davantage que Samsung en 2018, notamment grâce à son moteur de traitement d'image. Malgré tout, payer plus cher pour une fonctionnalité que votre téléviseur d'il y a sept ans aurait pu revendiquer, ça demande un peu de foi. Reste à voir si les keynotes de l'automne 2026 sauront transformer l'essai.

À lire aussi : iOS 27 : l'iPhone répare ses bugs logiciels tout seul, sans PC