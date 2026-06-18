AirPods avec caméra : Apple prépare une révolution IA pour 2027

Apple travaillerait sur des AirPods équipés de caméras pour fin 2027, selon Bloomberg. Pas question de selfies auriculaires : ces capteurs serviraient d'yeux à Siri pour analyser votre environnement en temps réel.

Des caméras dans les tiges de vos écouteurs. L'idée peut sembler bizarre, voire légèrement inquiétante, mais c'est bien la direction qu'Apple envisagerait selon Mark Gurman de Bloomberg, l'une des sources les plus fiables sur les coulisses de la firme de Cupertino. Le projet, dont le nom de code serait B798, ciblerait une sortie en fin d'année 2027, soit à peu près au même moment qu'un iPhone pliable de deuxième génération et qu'un modèle anniversaire 20 ans de l'iPhone. De quoi promettre une rentrée chargée pour les amateurs de pomme croquée.

Des yeux pour Siri, pas pour Instagram

Soyons clairs d'emblée : ces caméras ne sont pas là pour filmer vos oreilles de l'intérieur (ouf). Leur rôle serait bien plus ambitieux, et aussi plus discutable selon votre rapport à la vie privée. Placées dans les tiges des AirPods, elles fonctionneraient comme des capteurs IA, fournissant à Siri un contexte visuel sur ce qui vous entoure. Concrètement, imaginez pointer vos oreilles vers votre frigo à moitié vide et demander « qu'est-ce que je peux cuisiner ce soir ? » : Siri analyserait les ingrédients visibles et vous proposerait une recette. Ou identifier un monument en vous promenant sans sortir votre téléphone.

La technologie sous-jacente serait Visual Intelligence, la fonction qu'Apple a présentée et enrichie lors de la WWDC 2026, déjà disponible via la caméra de l'iPhone pour analyser une affiche, traduire un texte ou identifier un objet. L'idée, ici, serait d'émanciper cette fonctionnalité du smartphone, de la loger directement dans vos oreilles pour un usage plus discret et plus naturel. En somme, des lunettes connectées sans les lunettes, à l'endroit où vous portez déjà quelque chose toute la journée.

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Attention cela dit : une partie du traitement passerait par le cloud, et les AirPods incluraient des voyants lumineux externes pour signaler quand des données sont envoyées vers les serveurs d'Apple. Un détail qui ne sera pas anodin dans des pays où les utilisateurs sont de plus en plus vigilants sur la collecte de données, et qui rappelle une contrainte réglementaire que la firme ne peut plus ignorer.

Un projet retardé, un calendrier encore fragile

Le projet B798 était initialement prévu pour 2026, mais a glissé d'un an. Deux raisons avancées par Bloomberg : les difficultés d'Apple à finaliser ses modèles d'IA logicielle (on se souvient du lancement poussif de ses fonctions Apple Intelligence en 2024), et le besoin de développer des modèles de vision capables d'identifier des objets dans un environnement non contrôlé. Reconnaître un avocat mûr dans une cuisine mal éclairée, c'est autrement plus complexe que d'analyser une photo bien cadrée sur un serveur.

Sur la forme, les futurs AirPods ressembleraient aux AirPods Pro actuels, avec les caméras intégrées discrètement dans les tiges. Rien de radicalement différent en apparence, donc, ce qui est une bonne nouvelle si vous ne voulez pas avoir l'air d'un prototype ambulant dans le métro.

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Ce projet s'inscrit dans une stratégie IA hardware plus large : Apple travaillerait également sur des lunettes connectées (concurrence directe aux Meta Ray-Ban) et sur un pendentif à caméra portable sur les vêtements, deux appareils qui pourraient eux aussi voir le jour vers fin 2027. Autant de signaux que la firme de Cupertino cherche à rattraper son retard perçu sur l'IA en multipliant les points d'entrée physiques, là où Google et Meta misent déjà depuis quelques années sur ce segment.

Reste à voir si Apple parviendra à tenir ce calendrier. L'entreprise n'a officiellement annoncé aucun de ces produits, et comme le rappelle Bloomberg lui-même, les dates ont déjà bougé par le passé. Mais pour celles et ceux qui suivent l'évolution de Siri vers un assistant vraiment contextuel, le signal est clair : 2027 pourrait bien être l'année où Apple décide enfin de jouer sérieusement la carte de l'IA ambiante. Et ça, c'est pas rien.