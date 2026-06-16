L'iPhone 18 ne sortira pas en 2025 ni à l'automne 2026. Selon plusieurs rapports concordants, la firme de Cupertino prépare une rupture majeure dans son cycle de lancement annuel.

Vous l'avez peut-être remarqué : Apple aime ses rituels. Chaque septembre, la keynote, les nouvelles couleurs, les chiffres astronomiques des précommandes. Sauf que cette fois, quelque chose se grippe dans la mécanique bien huilée de la firme de Cupertino. Pas moins de deux rapports convergent pour annoncer que l'iPhone 18 ne verra pas le jour en 2026.

Un fournisseur lâche l'information

L'information vient de Largan Precision, principal fournisseur de lentilles pour appareils photo de l'iPhone. Lors de son assemblée générale annuelle, le président du groupe a indiqué qu'un grand client américain avait reporté le lancement d'un nouveau modèle au premier trimestre 2027. Sans nommer Apple explicitement, le sous-entendu est suffisamment transparent pour que MacRumors, qui relaie l'information, n'hésite pas à faire le lien.

Ce n'est pas un signal isolé. Plusieurs sources issues de la chaîne d'approvisionnement d'Apple évoquent depuis quelques mois un réajustement profond du calendrier de sorties. D'ailleurs, le terme « reporté » mérite d'être nuancé : il ne s'agit pas d'un retard technique ou d'un problème de production, mais d'un choix stratégique assumé.

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Apple découpe ses lancements en deux temps

Le scénario qui se dessine est le suivant : cet automne 2026, Apple présenterait uniquement ses modèles Pro et Pro Max, accompagnés du très attendu iPhone Fold, le premier iPhone pliable de la marque. Puis, au printemps 2027, ce serait au tour de l'iPhone 18 standard, de l'iPhone 18e et d'un potentiel iPhone Air 2 de prendre le relais.

La logique derrière ce découpage est industrielle avant tout. Avec une gamme qui s'élargit (six références au lieu de quatre), Apple cherche à étaler la pression sur ses fournisseurs et ses lignes de fabrication. En somme, produire six iPhone premium simultanément en quelques semaines, c'est physiquement compliqué, même pour la plus grosse capitalisation boursière du monde.

Automne 2026 : iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Fold

Printemps 2027 : iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2

Attention cela dit : aucune de ces informations n'a été confirmée officiellement par Apple, qui ne commente jamais ses feuilles de route produit avant une annonce. Tout repose sur des déclarations de partenaires industriels et des rapports de sources proches de la supply chain. Le conditionnel reste de mise.

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Ce qui est certain, c'est que si Apple valide cette stratégie de double lancement, elle prend un risque commercial non négligeable. Les utilisateurs d'iPhone standard qui attendaient une mise à jour en septembre 2026 devront patienter jusqu'au printemps suivant. De quoi alimenter les comparaisons avec iOS 27 et ses nouveautés logicielles, qui elles, seront bien disponibles à l'automne pour tous les appareils compatibles. Reste à voir si les acheteurs habituels du cycle annuel vont s'adapter, ou simplement se tourner vers d'autres options pendant l'attente.