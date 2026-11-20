Google vient de publier les configurations minimales requises pour recevoir les nouveaux emoji 3D Noto sur Android. Et les exigences ont de quoi surprendre : pas moins de 10 Go d'espace libre et 6 Go de RAM sont nécessaires.

Annoncés en mai dernier et déployés en premier sur le Pixel à partir d'août, les emoji 3D de Google franchissent une nouvelle étape : le géant de la recherche a publié une page d'assistance officielle détaillant les conditions exactes pour en bénéficier. Et franchement, on ne s'attendait pas à ça.

10 Go de stockage, 6 Go de RAM : pourquoi autant ?

La raison est technique. Les emoji 3D Noto abandonnent le format vectoriel 2D (qui s'adapte à n'importe quelle résolution sans effort) au profit d'images bitmap en haute définition, c'est-à-dire des images en pixels pré-rendus. Résultat : elles sont beaucoup plus lourdes, et elles nécessitent davantage de mémoire vive pour être affichées correctement. C'est le même principe qu'une photo en RAW comparée à un JPEG : plus riche visuellement, mais aussi bien plus gourmande.

Google précise d'ailleurs dans sa FAQ que les emoji 3D peuvent parfois paraître flous si une application les agrandit, justement parce qu'un bitmap ne se redimensionne pas aussi proprement qu'un vecteur. Un bémol à garder en tête.

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Voici les exigences minimales listées par Google pour recevoir automatiquement la mise à jour :

Android compatible avec la mise à jour de police Noto 3D

Au moins 6 Go de RAM

Au moins 10 Go d'espace de stockage libre

Ces deux derniers critères sont, selon les mots mêmes de la source, « plutôt surprenants ». Pour vérifier si votre appareil est éligible, Google recommande de consulter les paramètres de stockage et de mémoire de votre téléphone. Un appareil compatible téléchargera la mise à jour automatiquement, en Wi-Fi et en charge. Pas besoin d'intervention manuelle.

Samsung, WhatsApp et les autres : qui est exclu (et pourquoi) ?

Attention cela dit : même un téléphone Android haut de gamme ne garantit pas l'accès aux emoji 3D. Google le précise noir sur blanc : les appareils Samsung ne recevront pas la mise à jour, car la marque coréenne utilise sa propre police d'emoji propriétaire. Si vous avez un Galaxy, vous restez sur les emoji Samsung, qu'ils vous plaisent ou non.

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Même logique pour les applications tierces comme WhatsApp : elles embarquent leurs propres jeux d'emoji et n'utilisent pas la police système d'Android. Les emoji 3D Noto ne s'afficheront donc que dans les apps qui s'appuient sur la police système, comme les SMS natifs, Gmail ou Google Messages.

En somme, le déploiement est bien plus ciblé qu'il n'y paraît : on parle essentiellement des Pixel et d'une poignée d'autres appareils Android « stock » suffisamment bien dotés en RAM et en stockage. De quoi relativiser l'ampleur de la nouveauté pour l'écosystème Android dans son ensemble.

Reste à voir si Google allégera ces exigences dans les prochains mois, ou si les emoji 3D resteront un privilège réservé aux flagships bien équipés. Avec des critères aussi élevés, beaucoup d'utilisateurs ne verront probablement jamais la différence, et pas uniquement ceux qui ont un budget serré.

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