Motorola lance l'Edge 70 Neo en Inde le 24 novembre 2026, avec un écran AMOLED de 6,8 pouces et une batterie de 7000 mAh. Un virage assumé vers le grand format, au prix de quelques sacrifices qui méritent d'être pesés.

Le mot « Neo » évoquait jusqu'ici compacité et légèreté. L'Edge 60 Neo, sorti en septembre 2025, affichait fièrement un gabarit de 6,36 pouces dans un corps de 174,5 g. Motorola vient de tirer un trait sur cette philosophie avec l'Edge 70 Neo, annoncé pour le 24 novembre 2026 en Inde via Flipkart. Exit la sobriété de poche : on passe à du costaud.

Ce que gagne l'Edge 70 Neo (et c'est considérable)

L'écran monte à 6,8 pouces avec une dalle AMOLED rafraîchie à 144 Hz et un pic de luminosité annoncé à 5 200 nits. De quoi rendre jaloux plus d'un milieu de gamme concurrent. Mais le vrai argument de vente, c'est la batterie : 7 000 mAh (capacité typique), soit une hausse de 40 % par rapport aux 5 000 mAh du prédécesseur. Motorola promet jusqu'à 53 heures d'usage mixte, contre 44 heures pour l'ancien modèle. Un gain de 20 % seulement, malgré 40 % de capacité en plus : l'écran plus grand et plus lumineux capte une bonne partie de l'énergie supplémentaire.

Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm (annoncé en août 2024) remplace le Dimensity 7400 de MediaTek. Motorola ajoute une chambre à vapeur de 4 466 mm² pour dissiper la chaleur. Les certifications MIL-STD-810H, le verre Gorilla Glass 7i et le Dolby Atmos sont reconduits. Une fiche technique qui se défend plutôt bien pour un milieu de gamme.

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Une fuite d'un testeur indien (non confirmée par Motorola) évoque Android 16, quatre mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité. Si c'est vrai, ce serait l'un des meilleurs engagements logiciels dans cette catégorie de prix. Reste à voir si Motorola le confirmera officiellement.

Ce que perd l'Edge 70 Neo (et c'est là que ça fait mal)

La charge rapide régresse à 45 W, contre 68 W sur l'Edge 60 Neo. Avec 7 000 mAh à remplir, le temps de charge va mécaniquement s'allonger. Et la charge sans fil de 15 W disparaît du teaser, ce qui serait un vrai recul pour celles et ceux qui avaient adopté cette habitude. Il reste une charge filaire inverse de 7,5 W, pratique pour les écouteurs ou une montre connectée.

La protection contre l'eau chute de IP68/IP69 à IP64. Motorola l'écrit noir sur blanc dans les notes de bas de page : « Non étanche. » Tomber dans la piscine avec l'Edge 60 Neo était (en théorie) couvert. Avec l'Edge 70 Neo, une averse légère passe, une plongée involontaire non.

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Le sacrifice le plus douloureux concerne la photo. L'Edge 60 Neo embarquait un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x, une rareté dans cette gamme de prix. L'Edge 70 Neo ne cite qu'un capteur principal de 50 MP et un objectif macro. Le « super zoom 10x » mentionné dans le teaser ressemble fort à un recadrage numérique sur le capteur principal, ce qui se traduit par une perte de détail significative au-delà de 2x. Et ça, c'est pas rien pour qui photographie en situation réelle.

Critère Edge 60 Neo Edge 70 Neo Écran 6,36 pouces AMOLED 6,8 pouces AMOLED 144 Hz Batterie 5 000 mAh 7 000 mAh Charge rapide 68 W 45 W Charge sans fil 15 W Non mentionnée Puce Dimensity 7400 Snapdragon 7s Gen 3 Téléobjectif 10 MP, 3x optique Absent (zoom numérique) Résistance à l'eau IP68 / IP69 IP64

Pour qui est vraiment fait ce téléphone ?

Motorola a clairement arbitré : autonomie et grand écran plutôt que compacité et polyvalence photo. Si vous passez vos journées loin d'une prise, l'Edge 70 Neo mérite l'attention, et une batterie de 7 000 mAh dans un milieu de gamme, c'est encore rare. D'ailleurs, la même capacité équipe le Motorola Signature 27, un flagship vendu aux alentours de 1 599 dollars.

Attention cela dit : si vous aviez choisi l'Edge 60 Neo pour son format pris en main d'une seule main et son zoom optique franchement utile pour les concerts ou les marchés du dimanche, ce successeur ne vous donnera pas satisfaction. Les compromis sont réels et assumés.

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Le prix n'est pas encore communiqué. Motorola le dévoilera à l'occasion du lancement officiel en Inde le 24 novembre 2026. Aucune information sur une éventuelle disponibilité internationale, et donc au Maghreb, n'a été partagée pour l'instant. Le téléphone sera disponible en quatre coloris Pantone : Mountain View, Milky Blue, Sage et Gray Lilac. Reste à voir si un tarif agressif suffira à faire oublier les régressions.