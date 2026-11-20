La semaine Black Friday d'Amazon est lancée jusqu'au 30 novembre, avec des réductions allant jusqu'à 34 % sur des tablettes Samsung, Apple, Lenovo et Amazon. Voici les offres à retenir avant la rupture de stock.

Amazon a ouvert sa semaine Black Friday le 19 novembre, réservée aux abonnés Prime, avec des promotions valables jusqu'au Cyber Monday du 30 novembre 2026. Les tablettes sont particulièrement bien loties cette année : Samsung, Apple, Lenovo et la propre gamme Amazon affichent des baisses comprises entre 17 % et 34 %, avec des stocks limités sur plusieurs références. De quoi faire le plein avant les fêtes (ou simplement se faire plaisir, les deux ne s'excluent pas).

Les meilleures offres par marque

La tête d'affiche côté Samsung, c'est le Galaxy Tab S11 : 700 dollars pour la version 128 Go, 800 dollars pour la 256 Go, soit 30 % de réduction. L'écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces, le chipset MediaTek 9400+, le support Samsung DeX et One UI 9 sur Android 17 en font toujours une tablette haut de gamme crédible. Cela dit, l'appareil a plus d'un an d'existence, ce qui explique en partie la générosité du rabais. Pour aller plus loin sur l'interface, One UI 9.5 est déjà annoncé pour le Galaxy S27 Ultra, signe que Samsung avance vite.

L'iPad mini 2024 passe à 500 dollars (17 % de remise). Le chip A17 Pro, l'écran IPS de 8.3 pouces et la compatibilité avec les fonctions Apple Intelligence sous iPadOS 27.2 justifient encore son prix, même si le gain reste modeste comparé aux autres offres du lot.

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Lenovo joue la carte du rapport qualité-prix. Le Lenovo IdeaPad Tablet Pro tombe à 300 dollars (19 % de remise) et embarque stylet et étui dans la boîte : un écran 12,7 pouces 3K à 144 Hz, un Dimensity 8300, 8 Go de RAM, une batterie de 10 200 mAh et des enceintes quad signées JBL. Pas moins de trois accessoires inclus pour ce prix-là. L'Idea Tab Plus propose sensiblement la même batterie pour 230 dollars (22 % de remise), avec un écran 12,1 pouces 2.5K à 90 Hz et un Dimensity 6400.

La surprise vient d'Amazon elle-même : l'Alexa Tablet 11 abandonne Fire OS au profit d'Android 16 avec le Google Play Store. Un vrai virage. L'écran IPS 11 pouces à 90 Hz tourne sur un MediaTek Kompanio 540 gravé en 6 nm, pour 220 dollars en 64 Go ou 250 dollars en 128 Go, soit jusqu'à 34 % de remise. Et ça, c'est pas rien pour une tablette entrée de gamme qui accède enfin à l'écosystème Google complet.

Tableau récapitulatif des promotions

Modèle Prix promo Remise Points forts Samsung Galaxy Tab S11 128 Go 700 $ 30 % AMOLED 2X, DeX, Android 17 Samsung Galaxy Tab S11 256 Go 800 $ 30 % AMOLED 2X, DeX, Android 17 iPad mini 2024 500 $ 17 % A17 Pro, Apple Intelligence Lenovo IdeaPad Tablet Pro 300 $ 19 % 3K 144 Hz, stylet + étui inclus Lenovo Idea Tab Plus 230 $ 22 % 2.5K 90 Hz, stylet + étui inclus Amazon Alexa Tablet 11 (64 Go) 220 $ 34 % Android 16, Google Play Store Amazon Alexa Tablet 11 (128 Go) 250 $ 34 % Android 16, Google Play Store Samsung Galaxy Tab A11+ 200 $ 33 % 6 Go RAM, 128 Go stockage Lenovo Idea Tab 11" 160 $ 20 % Stylet + étui inclus Lenovo Tab One 8.7" 100 $ 29 % Helio G85, étui inclus

Ce qu'il faut garder en tête avant d'acheter

Toutes ces offres sont réservées aux membres Amazon Prime et accompagnées d'alertes de stock limité, un classique du genre pour inciter à la décision rapide. Attention tout de même : les prix sont en dollars américains, et la disponibilité de ces promotions varie selon les régions. Les acheteurs au Maghreb devront vérifier les options d'import ou se tourner vers des revendeurs locaux agréés, avec les frais de douane qui vont avec.

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D'ailleurs, si vous cherchez des offres comparables côté Mac, le Black Friday 2026 réserve aussi des promotions intéressantes sur le Mac Mini. Reste à voir si Amazon maintiendra ces niveaux de réduction jusqu'au 30 novembre ou si certains modèles disparaîtront des rayons virtuels avant l'heure.