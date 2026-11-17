Les premières lunettes Android XR signées Warby Parker pourraient passer en précommande dès le 12 novembre 2026. Des lunettes audio avec caméra, sans écran dans les verres, compatibles Android et iOS.

Le 12 novembre 2026 : c'est la date qui circule dans la presse tech pour l'ouverture des précommandes de la première collection de lunettes Android XR griffées Warby Parker. Un calendrier rapporté par plusieurs médias, mais pas encore confirmé officiellement par Google. Autant le préciser d'entrée : on est encore dans le domaine de l'anticipation, pas de l'annonce gravée dans le marbre.

Des lunettes audio, pas des lunettes à écran : la distinction qui change tout

Avant de s'emballer, un point de vocabulaire s'impose. Google distingue clairement deux catégories dans son écosystème Android XR : les lunettes audio avec caméra (sans écran intégré aux verres) et les lunettes avec écran (affichage holographique, réalité augmentée). Les modèles Warby Parker dont il est question appartiennent à la première catégorie, la plus sobre, et aussi la première à débarquer sur le marché.

Concrètement, ça ressemble davantage aux Ray-Ban Meta qu'à des Google Glass version 2025. Pas de projection d'informations devant vos yeux, donc. En revanche, Google annonce une intégration de Gemini pour l'assistance vocale, des fonctions de navigation, de traduction en temps réel, ainsi que la capture de photos et de vidéos via la caméra embarquée. Des fonctions annoncées, attention, pas encore testées de façon indépendante.

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La collection implique aussi Gentle Monster, autre marque de lunettes associée au projet, aux côtés de Warby Parker et Google. De quoi viser un positionnement lifestyle assumé, là où la technologie se veut discrète.

Compatible iOS : le détail qui surprend (et qui est malin)

Ce que peu de gens ont relevé dans l'annonce de Google : ces lunettes Android XR s'appairent avec des téléphones Android et iOS. Un choix stratégique évident, qui élargit considérablement la base d'utilisateurs potentiels, et qui rappelle la logique adoptée par Samsung avec ses Galaxy Buds ou par Google avec ses propres écouteurs. Sur ce point, le géant de la recherche ne se prive pas de copier ce qui fonctionne.

Pour les utilisateurs Android, l'intégration sera probablement plus poussée, notamment via l'écosystème Pixel et les services Google. Reste à voir si Gemini tournera avec la même fluidité sur un iPhone, ou si l'expérience sera volontairement bridée côté Apple. Ce genre de détail fait souvent toute la différence au quotidien.

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Attention tout de même : aucun prix n'a filtré à ce stade. Warby Parker est connu pour ses montures accessibles (souvent entre 95 et 295 dollars aux États-Unis), mais l'ajout d'une caméra, d'un micro et d'une puce capable de faire tourner Gemini change forcément l'équation. Les Ray-Ban Meta avec Meta AI tournent autour de 299 dollars, ce qui donne un ordre de grandeur plausible.

Ce qu'on ne sait pas encore (et c'est beaucoup)

La disponibilité en dehors des États-Unis, et a fortiori au Maghreb

Le prix définitif de la collection Warby Parker

Les performances réelles de Gemini embarqué dans les lunettes

L'autonomie de la batterie (aucune donnée publiée)

La date de lancement des lunettes avec écran, plus ambitieuses techniquement

En somme, le 12 novembre 2026 est une date à retenir plutôt qu'à cocher sur son agenda avec trop d'enthousiasme. Le projet Android XR est réel, la collaboration avec Warby Parker aussi, mais les détails concrets manquent encore cruellement. Reste à voir si Google saura tenir sa promesse d'une expérience fluide là où d'autres (Meta, Snap) ont trébuché avant lui.