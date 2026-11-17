Google et Samsung s'associent pour lancer des lunettes connectées intégrant Gemini, un appareil photo 12 MP et un système audio complet. Le lancement est prévu le 10 décembre aux États-Unis et en Corée du Sud.

On attendait Google sur le terrain de la réalité mixte, et c'est finalement sur celui des lunettes intelligentes « classiques » qu'il débarque en premier, en compagnie de Samsung. Les deux géants ont officialisé leur collaboration autour d'un produit qui ressemble davantage aux Ray-Ban Meta qu'à un casque de réalité virtuelle : des lunettes portables au quotidien, embarquant Gemini, une caméra et des haut-parleurs, sans aucun affichage superposé.

Ce que ces lunettes savent faire concrètement

L'idée centrale, c'est d'interagir avec votre environnement sans sortir le téléphone de la poche. Devant un bâtiment inconnu, vous posez la question à voix haute et Gemini vous répond. Face à un menu rédigé dans une langue étrangère, la caméra analyse, traduit, et vous lisez la réponse dans l'oreillette. En réunion, les lunettes peuvent capturer le contenu d'un tableau blanc et en générer un résumé directement dans Samsung Notes. De quoi rendre la journée un peu moins dépendante de l'écran.

Sur la fiche technique, on trouve une caméra HDR de 12 MP (résolution 3024 x 4032 pixels, vidéo 3K à 30 images par seconde), deux haut-parleurs ouverts et quatre microphones. La plateforme choisie est le Snapdragon AR1 Gen 1, associé à 2 Go de RAM et 64 Go de stockage. Autonomie annoncée : jusqu'à 9 heures en utilisation, et jusqu'à 72 heures avec le boîtier de charge selon les tests du fabricant.

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Caractéristique Détail Caméra 12 MP HDR, vidéo 3K/30 fps Audio 2 haut-parleurs ouverts, 4 microphones Chipset Snapdragon AR1 Gen 1 RAM / Stockage 2 Go / 64 Go Autonomie 9 h (lunettes) + 72 h avec boîtier Lancement 10 décembre (États-Unis, Corée du Sud) Modèles 30 designs (Gentle Monster, Warby Parker)

L'un des choix techniques les plus intéressants est le traitement distribué : une partie des calculs est déléguée au smartphone connecté, ce qui réduit la chaleur dégagée par les lunettes et préserve la batterie. C'est une approche pragmatique, et sans doute la seule viable pour tenir une journée entière sans surchauffer les tempes de l'utilisateur.

Vie privée, concurrence et les limites à ne pas ignorer

Samsung a anticipé la question qui fâche : comment savoir si quelqu'un vous filme avec ses lunettes ? La réponse : un voyant LED s'allume dès que la caméra est active. Mieux encore, si ce voyant est obstrué ou défaillant, l'enregistrement se coupe automatiquement. C'est mieux que rien, mais le débat sur la surveillance passive reste entier (et il le restera tant que ces appareils existeront).

Attention cela dit à ne pas confondre ce produit avec les lunettes Android XR à affichage spatial, également en développement chez les deux mêmes partenaires. Ces lunettes Gemini ne projettent rien devant vos yeux : elles écoutent, filment, et vous parlent dans les oreilles. Deux approches distinctes pour des usages différents.

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La concurrence est directe avec les Ray-Ban Meta d'Instagram, qui ont largement popularisé le format depuis 2023. Google et Samsung disposent d'atouts sérieux : pas moins de 30 modèles de montures disponibles dès le lancement, en partenariat avec Gentle Monster et Warby Parker, deux marques qui savent ce que « porter tous les jours » veut dire. L'enjeu n'est d'ailleurs pas technologique, il est stylistique : des lunettes qu'on ne met pas parce qu'elles font « trop tech » ne servent à rien.

Reste à voir si Gemini, dans sa version embarquée et contrainte par 2 Go de RAM, tiendra ses promesses en conditions réelles, notamment pour la traduction instantanée ou la reconnaissance de lieux dans des contextes moins lisibles qu'un tableau blanc de salle de conf.