Samsung lance la bêta de One UI 9.5 et son Galaxy S26 Ultra en profite avec de vraies nouveautés côté caméra et sécurité. Voici ce qui change concrètement pour les utilisateurs Galaxy.

Le 18 novembre 2026, Samsung a officiellement lancé la bêta de One UI 9.5, en commençant par le Galaxy S26 Ultra. L'interface embarque plusieurs nouveautés qui méritent l'attention : un mode photo 24 MP intégré directement dans l'appli caméra, une option vidéo plein capteur et, dans les coulisses, une alerte de mot de passe compromis. Et ça, c'est pas rien.

Une caméra qui monte en résolution (avec quelques conditions)

Jusqu'ici, accéder au mode 24 MP sur le Galaxy S26 Ultra imposait de passer par l'application tierce Camera Assistant. One UI 9.5 intègre ce mode directement dans l'appli caméra native, ce qui simplifie franchement le quotidien. Les clichés en 24 MP offrent un piqué nettement supérieur aux 12 MP par défaut, selon le communiqué de Samsung.

Attention cela dit : la charge processeur est plus élevée en 24 MP. Par temps chaud, le système peut redescendre automatiquement à 12 MP pour éviter la surchauffe. Un compromis assumé par Samsung, mais à garder en tête si vous shootez en extérieur l'été.

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L'autre nouveauté caméra concerne la vidéo plein capteur : au lieu du cadrage 16:9 habituel, le capteur enregistre sur toute sa surface, offrant plus de latitude au montage. Un seul fichier source peut ainsi donner naissance à un Reel vertical ou à une vidéo YouTube horizontale. D'ailleurs, cette fonction est pour l'instant cachée dans la bêta, et Samsung n'exclut pas qu'elle devienne un exclusif du futur Galaxy S27 Ultra.

La sécurité du compte Samsung sous surveillance

Le site SammyGuru a repéré dans la bêta One UI 9.5 une nouvelle entrée dans le tableau de bord de sécurité : « Mot de passe compromis détecté ». Le message associé précise que le mot de passe du compte Samsung a été exposé lors d'une fuite chez un service tiers, et invite à le modifier immédiatement.

La formulation « non-Samsung » est intéressante : elle signale que la fuite vient d'ailleurs, mais que le risque reste réel si vous réutilisez le même mot de passe sur votre compte Samsung. Ce type de réutilisation est précisément ce que les attaquants exploitent en premier. Apple et Google proposent des alertes similaires depuis un moment déjà (l'application Mots de passe d'Apple, Google Password Checkup), Samsung comble donc un écart visible.

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La bêta mentionne aussi une section « Applications non sécurisées », avec un bouton de désinstallation directement dans le centre de notifications. Les applications issues du Secure Folder ou du profil professionnel sont identifiées séparément. Samsung n'a pas encore expliqué la technologie sous-jacente, reste à voir si ces fonctions atteindront la version stable.

Black Friday : le Galaxy S26 Ultra à 1 050 dollars sur Amazon US

En parallèle de la bêta logicielle, Amazon US a lancé une semaine complète de promotions Black Friday à partir du 19 novembre 2026. Le Galaxy S26 Ultra passe à 1 050 dollars (modèle 12/256 Go) contre 1 400 dollars habituellement, soit 350 dollars de réduction. Le Galaxy Z Fold8 Ultra bénéficie du même rabais et descend à 1 750 dollars.

Modèle Stockage Prix promo Galaxy S26 Ultra 12/256 Go 1 050 $ Galaxy S26 Ultra 12/512 Go 1 250 $ Galaxy Z Fold8 Ultra 12/256 Go 1 750 $ Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512 Go 1 950 $

Les deux appareils partagent le même chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, la même batterie 5 000 mAh et le même capteur principal 200 MP. La différence tient à l'écran pliable du Z Fold8 Ultra (8 pouces intérieur) face au S Pen et au téléobjectif 5x réservés au S26 Ultra. Pour les bonnes affaires tech de la période, vous pouvez également jeter un oeil au récap Black Friday 2026.

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Malgré tout, ces tarifs restent réservés au marché américain. Pas de confirmation de promotions équivalentes pour le Maghreb à ce stade. En somme, la mise à jour One UI 9.5 apporte de vraies améliorations concrètes, mais plusieurs fonctions restent conditionnelles à la version stable ou carrément réservées au prochain S27 Ultra. De quoi tempérer l'enthousiasme des premiers utilisateurs de la bêta.