À partir de janvier 2027, Google étend la vérification d'identité des développeurs Android à toutes les sources d'installation dans le monde entier. Ce qui change aujourd'hui pour les développeurs, les utilisateurs et ceux qui installent des APK hors du Play Store.

Depuis le 30 septembre 2025, Google a commencé à déployer un système de vérification des développeurs Android dans quatre pays pilotes : Brésil, Indonésie, Singapour et Thaïlande. L'idée est simple : chaque développeur doit enregistrer son identité et ses applications auprès de Google pour que celles-ci conservent une expérience d'installation normale sur les appareils Android certifiés. En janvier 2027, cette obligation s'étendra à toutes les sources d'installation dans le monde, y compris le sideloading (installer une APK manuellement) et les registres open source.

Ce que ça change concrètement pour les développeurs

Le déploiement commence par sept distributeurs d'applications : Google Play, Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion et Vivo. Progressivement, sur plusieurs mois, l'obligation s'appliquera à n'importe quelle source d'installation. Un développeur qui n'a pas enregistré son application verra celle-ci perdre le parcours d'installation classique. En clair : l'APK ne s'installe plus comme avant sur un téléphone Android certifié.

Google précise que l'enregistrement prend moins de dix minutes et que, depuis l'ouverture au grand public en mars 2025, des millions d'applications ont déjà été enregistrées. Elles représentent, selon la firme, plus de 99 % des installations Android dans le monde. La fraction non enregistrée reste donc marginale en volume, mais elle concerne potentiellement beaucoup de petits projets, d'outils communautaires ou d'APK diffusés hors des circuits officiels.

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Pour les équipes qui gèrent un grand nombre d'applications, Google propose deux API pour automatiser le processus dans les pipelines d'intégration continue (ces systèmes qui construisent et publient le code en continu automatiquement) : l'Android Developer ID Status API et l'Android Developer Console API. Et si vous distribuez une appli à la fois sur le Play Store et en dehors, vous devez l'enregistrer séparément pour les deux canaux. C'est un détail qui peut surprendre.

Étudiants, hobbyistes et power users : une porte de sortie prévue

Google a anticipé la friction pour les développeurs amateurs ou indépendants. Depuis août 2025, des comptes à distribution limitée sont disponibles : ils dispensent des frais d'inscription et de la vérification d'identité officielle, moyennant une limite du nombre d'appareils autorisés, rehaussée de 20 à 50 appareils. De quoi couvrir les projets scolaires, les prototypes ou les distributions familiales sans passer par le circuit complet.

Pour les utilisateurs avancés qui installent régulièrement des APK hors store, Matthew Forsythe, directeur produit chez Google pour la sécurité des applications Android, a précisé la logique retenue :

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« Nous avons conçu un parcours avancé qui permet aux utilisateurs expérimentés d'installer des applications non enregistrées lorsqu'ils choisissent d'accepter le risque, tout en maintenant des garde-fous critiques contre les arnaques d'ingénierie sociale pour les utilisateurs ordinaires. »

En somme, le sideloading n'est pas interdit, mais il devient une démarche explicitement assumée, avec un avertissement clair. L'objectif déclaré est de protéger le grand public contre les applications malveillantes diffusées hors des circuits contrôlés, sans fermer la porte aux usages légitimes des utilisateurs avertis. Attention tout de même : ce « parcours avancé » n'est pas encore documenté en détail, et l'expérience réelle pour l'utilisateur lambda reste à observer lors du déploiement mondial.

Ce que ça change (ou pas) pour l'utilisateur classique

Si vous installez vos applications uniquement depuis le Play Store, Galaxy Store ou les stores préinstallés sur votre Xiaomi, Oppo ou Vivo, vous ne verrez probablement rien de tout cela. Les 99 % d'applications déjà enregistrées continueront de s'installer exactement comme avant. Le changement est surtout visible pour celles et ceux qui téléchargent des APK depuis des forums, des dépôts GitHub ou des sites tiers.

D'ailleurs, si vous gérez un projet open source distribué hors du Play Store, Google a publié un guide dédié à l'enregistrement des applications existantes sur les registres communautaires. L'enregistrement en lui-même ne modifie pas le fonctionnement de l'application : il lie simplement son identifiant à une identité de développeur vérifiée.

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Reste à voir si ce système de vérification sera suffisamment souple pour absorber la diversité de l'écosystème Android, notamment dans des marchés où le sideloading est une pratique courante et parfois la seule option disponible pour certaines applications locales. La vraie épreuve commencera en janvier 2027.