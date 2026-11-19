La série Pixel 11 est à peine sortie que les premières informations sur les Pixel 12 commencent déjà à circuler. Quatre modèles en vue, une fenêtre de lancement en août 2027 et quelques specs d'écran qui en disent déjà long sur la stratégie de Google.

C'est le propre de cette industrie : on n'a pas encore eu le temps de ranger la boîte du Pixel 11 que les fuites sur le Pixel 12 s'accumulent déjà. Selon les informations compilées par Droid-Life à partir de fuites remontant à 2025, Google travaillerait une nouvelle fois sur quatre appareils pour sa prochaine grande série. De quoi alimenter les spéculations pour encore de longs mois.

Quatre modèles, des noms de code et un rendez-vous en août 2027

La gamme Pixel 12 comprendrait un Pixel 12, un Pixel 12 Pro, un Pixel 12 Pro XL et un Pixel 12 Pro Fold. Un éventuel Pixel 12a pourrait pointer le bout de son nez par la suite, mais ce n'est clairement pas la priorité immédiate de Google. Les noms de code ont fuité et sembleraient toujours d'actualité, accompagnés de premiers numéros de modèle à surveiller.

Pour la date de lancement, Google a instauré une certaine régularité depuis la série Pixel 9 en 2024 : annonce et mise en précommande en mi-août, disponibilité en boutiques une semaine plus tard environ. Les trois dernières séries ont toutes suivi ce calendrier. La logique reste la même en 2027, avec Samsung qui sort ses pliables juste avant et Apple qui dévoile ses iPhone peu après. Pas moins d'une triple pression concurrentielle pour tenir ce créneau.

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Ce qu'on sait déjà sur les écrans (et ce que ça révèle)

La fuite la plus récente porte sur les résolutions d'écran. Les modèles standard devraient conserver des dalles similaires aux générations précédentes. Cela dit, c'est le Pixel 12 Pro Fold qui retient l'attention : il afficherait une résolution intérieure de 2296 x 2404 pixels, en hausse par rapport au 2076 x 2152 du Pixel 11 Pro Fold. Une amélioration notable, mais qui confirme surtout que Google ne change pas de format.

Ce point mérite qu'on s'y attarde. En 2026, Samsung a introduit avec le Galaxy Z Fold 8 un format plus court et plus large, rapidement suivi par l'iPhone Duo d'Apple. Google, lui, reste sur un design intérieur quasi carré. Reste à voir si ce choix sera bien accueilli par les acheteurs qui regardent de plus en plus du côté de ces formats plus larges, jugés plus confortables pour la lecture et les médias.

Prix : la pénurie de puces et de RAM va peser

Sur le terrain des tarifs, le contexte est préoccupant. La série Pixel 11 avait déjà coûté plus cher que la Pixel 10 : Google avait supprimé les versions 128 Go pour imposer du 256 Go de série, et relevé de 100 dollars les prix du Pro XL et du Pro Fold. Pour le Pixel 12, la source indique clairement que les prix seront influencés par la pénurie mondiale de puces et de RAM, alimentée en grande partie par la demande en IA. Autrement dit, ne vous attendez pas à une baisse de tarif.

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Attention tout de même : à ce stade, l'essentiel de ces informations reste au stade de la fuite ou de l'extrapolation historique. Google n'a évidemment rien confirmé officiellement. L'article sera mis à jour au fil des nouvelles révélations, et il y en aura forcément d'autres d'ici août 2027. Si vous suivez l'écosystème Pixel de près, le Pixel Drop de novembre 2026 vous donnera déjà un aperçu de là où Google place ses priorités logicielles pour ses appareils actuels. Et ça, c'est pas rien pour anticiper la suite.