WhatsApp teste sa propre solution de sauvegarde cloud sur Android, indépendante de Google Drive, avec 2 Go gratuits et un chiffrement de bout en bout activé par défaut. La fonctionnalité est en cours de déploiement progressif pour certains bêta-testeurs.

Vous en aviez assez de voir vos sauvegardes WhatsApp grignoter votre quota Google Drive ? WhatsApp est en train de régler ce problème à sa façon. Depuis la version bêta 2.26.46.4 sur Android (Google Play), certains utilisateurs voient apparaître une nouvelle option dans l'écran de sauvegarde : choisir WhatsApp lui-même comme fournisseur de stockage, à la place de Google Drive.

Ce que ça change concrètement pour vous

Jusqu'ici, les sauvegardes Android passaient obligatoirement par Google Drive et comptaient dans votre quota de stockage Google (les fameux 15 Go partagés avec Gmail, Photos, etc.). Avec ce nouveau système, les données sont hébergées directement sur les serveurs de Meta, et les 2 Go gratuits n'empiètent pas sur votre espace Google. De quoi faire souffler pas mal d'utilisateurs qui jonglaient entre les offres de stockage.

Côté sécurité, le chiffrement de bout en bout est activé par défaut, via une clé de passe ou, si vous préférez avoir le contrôle total, une clé de 64 chiffres. Ni WhatsApp ni Meta ne peuvent lire le contenu de vos sauvegardes. C'est une position claire, et c'est tant mieux.

À lire aussi : Samsung Gallery : la sync Google qui fait oublier Google Photos

Les plans payants et les limites à connaître

Au-delà des 2 Go gratuits, WhatsApp s'appuie sur Meta One pour proposer des formules payantes allant jusqu'à 4 To. Les abonnés WhatsApp Plus bénéficient de 100 Go inclus. Un palier à 50 Go pour environ 0,99 $ avait été évoqué en avril 2026 lors des premières fuites, mais son prix exact (mensuel ou annuel) reste non confirmé à ce jour, comme le soulignait Neowin à l'époque.

Attention cela dit : si votre abonnement expire, WhatsApp conserve votre dernière sauvegarde pendant 4 mois. Passé ce délai sans renouvellement, elle est supprimée définitivement. Google Drive fonctionne différemment mais n'est pas sans contrainte non plus : ses sauvegardes WhatsApp peuvent être effacées si elles n'ont pas été mises à jour depuis cinq mois.

Critère Google Drive WhatsApp Cloud Stockage gratuit 15 Go (partagé) 2 Go dédié Chiffrement bout en bout Non (côté serveur) Oui, par défaut Compatibilité iPhone Non Possible (non confirmé) Expiration des données Après 5 mois sans màj 4 mois après fin d'abo

Un point prospectif intéressant : comme le note Heise, les sauvegardes Google Drive ne peuvent être restaurées que sur Android, pas sur iPhone. Le stockage propre à WhatsApp pourrait à terme permettre de migrer entre Android et iOS, mais rien d'officiel ne le confirme encore. Reste à voir si Meta ira jusque-là.

À lire aussi : 1xbet sur Android et iOS : comment télécharger l'application

La fonctionnalité n'est disponible que pour une partie des bêta-testeurs sur la version 2.26.46.4 d'Android. Si vous y avez accès, le centre d'aide WhatsApp décrit la procédure suivante :

Ouvrez WhatsApp et allez dans Paramètres.

Appuyez sur Discussions, puis sur Sauvegarde des discussions.

Dans la section Fournisseur de sauvegarde, sélectionnez WhatsApp.

Choisissez votre méthode de chiffrement (clé de passe ou clé à 64 chiffres).

Lancez la première sauvegarde.

Vous pouvez changer de fournisseur à tout moment. Et si vous changez d'appareil Android, le transfert fonctionne via un compte Google ou via le stockage WhatsApp. WhatsApp n'a pas communiqué de date de déploiement généralisé : comme pour les clips musicaux dans les Statuts, le géant de la messagerie avance prudemment, par vagues progressives. Et ça, c'est pas rien quand on parle de la sauvegarde de conversations de milliers d'utilisateurs.