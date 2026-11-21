Amazon a officiellement lancé son Black Friday 2026, et les promotions s'enchaînent sur les produits Apple, les TV et les consoles. Voici ce qui vaut vraiment le détour, et ce qui ne mérite pas le clic.

Le Black Friday 2026 ne commence officiellement que le 27 novembre, mais Amazon n'a pas attendu Thanksgiving pour ouvrir les vannes. La vente est déjà lancée, et les équipes shopping de plusieurs médias américains ont recensé pas moins de 77 offres en avant-première. De quoi occuper les soirées avant la dinde.

Ce qu'il faut garder en tête cette année : après une série de hausses de prix chez Apple (MacBooks, iPad, iPhone en juin et septembre), chez Sony (PS5), et chez plusieurs fabricants de TV, les remises en valeur absolue semblent plus impressionnantes qu'elles ne le sont vraiment. Les tablettes sont aussi concernées par les promos. On vous explique.

Apple : des remises réelles, mais à relativiser

Apple a augmenté ses prix au printemps. Résultat : certaines réductions affichées ce Black Friday ramènent simplement les produits à leur ancien tarif, sans aller plus loin. C'est mieux que rien, mais pas moins trompeur si on ne le signale pas.

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Voici les offres Apple qui méritent l'attention, selon les données compilées par les équipes de Mashable et Good Housekeeping :

Produit Prix promo Prix habituel Économie AirPods 4 avec ANC (open box) 108,99 $ 179 $ 70 $ iPad mini A17 Pro 128 Go 499 $ 599 $ 100 $ iPad Air 11 pouces M4 128 Go 649 $ 749 $ 100 $ MacBook Neo A18 Pro 512 Go 749 $ 799 $ 50 $ MacBook Air 15 pouces M5 512 Go 1 249,99 $ 1 499 $ 249 $ MacBook Pro 14 pouces M5 Pro 2 To 2 799,99 $ 3 199 $ 399 $ Apple Watch 12 remise de 70 $ prix officiel 70 $

Le cas du MacBook Neo est symptomatique. La remise de 50 dollars porte le prix à 749 dollars, alors que l'ancien prix catalogue était 599 dollars avant la hausse de juin. En somme, vous payez encore 150 dollars de plus qu'il y a six mois, mais avec un autocollant « promo ». Cela dit, pour quelqu'un qui cherche un MacBook accessible en 2026, c'est toujours la meilleure option du marché budget selon Apple. D'autres offres Mac sont aussi disponibles cette semaine.

Les AirPods 5, en revanche, n'ont encore reçu aucune réduction. Si c'est ce modèle qui vous intéresse, le vrai Black Friday du 27 novembre reste votre meilleure fenêtre d'achat, avec une possible chute vers les 169 dollars sur les AirPods Pro 3 selon les historiques observés.

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PS5 et PS5 Pro : pas de soldes, juste du stock

Autant être direct : il n'y a pas de remise sur les consoles PlayStation ce Black Friday. La PS5 Slim Digital Edition est à 599,99 dollars, la PS5 Pro à 899,99 dollars, soit respectivement 150 à 200 dollars de plus qu'au lancement de 2020. Sony a augmenté ses prix deux fois en moins d'un an, en partie à cause de la pénurie mondiale de RAM liée à la demande en puces pour l'IA.

Ce qui change cette semaine, c'est simplement que les grands distributeurs (Amazon, Walmart, Best Buy, Target) ont réapprovisionné leurs stocks après des semaines de rupture totale provoquée par l'hystérie autour de GTA 6. La vraie info, c'est donc de pouvoir acheter une PS5 au prix officiel plutôt que de payer le double à un revendeur tiers.

Si vous voulez économiser sur une PS5 sans passer par des circuits douteux, Sony propose des unités reconditionnées officielles sur PlayStation Direct : 499,99 dollars pour la Digital Edition, 549,99 dollars pour la version avec lecteur, et 849 dollars pour la Pro, avec un an de garantie constructeur. Pas moins de 50 à 100 dollars de rabais sur du matériel vérifié par Sony elle-même. Attention tout de même : les stocks certifiés partent vite.

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TV, casques et Kindle : là où les vrais bons plans se cachent

Les meilleures remises de ce Black Friday sont à chercher du côté des téléviseurs et des casques audio, deux catégories où les marques soldent agressivement les modèles de génération précédente. Les Bose QuietComfort d'ancienne génération affichent jusqu'à 53% de réduction chez Amazon, à confirmer avant d'acheter (l'offre ouvre box sur les AirPods 4 ANC à 108,99 dollars est aussi intéressante si vous acceptez un emballage ouvert).

Quelques offres TV notables en ce moment :

Samsung 43 pouces M70H Mini-LED 4K à 247,99 dollars (au lieu de 349,99 dollars)

Hisense 55 pouces E7 Mini-LED QLED à 419,99 dollars (au lieu de 749,99 dollars)

TCL 75 pouces QM8L Mini-LED QLED à 1 397,99 dollars (au lieu de 2 999,99 dollars)

Samsung 65 pouces OLED S85H à 1 197,99 dollars (au lieu de 1 999,99 dollars)

Sur les liseuses, le Kindle Paperwhite 16 Go de 2024 passe à 129,99 dollars, ce qui correspond aux niveaux observés lors du Prime Day d'octobre. Ce n'est pas un record, mais c'est le prix le plus bas disponible sur un Kindle actuellement en production. D'ailleurs, si vous hésitez encore sur quel modèle choisir, c'est celui que l'équipe de Mashable recommande en usage quotidien.

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Reste à voir si les prix continueront de baisser dans les jours qui précèdent le 27 novembre, ou si Amazon a déjà tiré ses meilleures cartouches. Les dernières années ont montré que les offres les plus populaires sur Apple et les casques audio disparaissent souvent avant même que le week-end du Black Friday ne commence vraiment (et c'est rarement un hasard).