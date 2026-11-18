En l'espace de quelques jours, Apple, Microsoft, JPMorgan Chase, la FAA et United Airlines ont tous subi des pannes majeures. Un enchaînement rare qui a secoué les marchés et semé la pagaille pour des millions d'utilisateurs.

Mardi dernier, iCloud, l'App Store, Apple Pay et Apple Music ont tous flanché en même temps. Certains utilisateurs n'arrivaient même pas à activer un iPhone fraîchement acheté. Apple a confirmé les incidents sur sa page System Status, listant l'intégralité de ses abonnés comme affectés, sans fournir la moindre explication sur l'origine du problème. Et ça, c'est pas rien, surtout pour une firme dont l'argument de vente numéro un reste la fiabilité de son écosystème.

Un calendrier de pannes qui donne le vertige

Tout a commencé le jeudi précédent, quand Microsoft Outlook et Teams sont tombés en rade, restant inaccessibles pendant plus d'une journée. La firme de Redmond a ensuite reconnu que la panne était due à une mise à niveau interne de son réseau. Autrement dit, une erreur maison, pas une attaque.

Le vendredi, la FAA (l'autorité américaine de l'aviation civile) a imposé un arrêt total des vols au départ sur tout le territoire américain, pendant que Workday signalait des dysfonctionnements sur ses outils RH et de paie. Le lundi suivant, JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo ont été touchées par un bug logiciel empêchant connexions et virements, notamment via Zelle. United Airlines a de son côté subi une panne systémique distincte, non liée à la FAA selon le transporteur lui-même.

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Mardi a ajouté deux nouvelles entrées à cette liste déjà longue : le réseau classifié interne de la NSA s'est retrouvé hors ligne, et Charles Schwab a brièvement rencontré des difficultés sur son site. Les enquêteurs, pour l'heure, n'ont trouvé aucune trace de cyberattaque dans le cas de la NSA.

Entité Type de panne Cause identifiée Microsoft Outlook et Teams hors ligne (2 jours) Mise à niveau réseau interne JPMorgan / BofA / Wells Fargo Connexions et virements bloqués Bug logiciel FAA Arrêt total des vols aux États-Unis Non précisée Apple iCloud, App Store, Apple Pay en panne Non communiquée United Airlines Panne systémique Non liée à la FAA NSA Réseau classifié hors ligne Pas de cyberattaque détectée

Des marchés en ordre dispersé, une coïncidence qui interroge

L'impact boursier n'a pas tardé. JPMorgan Chase a perdu près de 5 % sur cinq séances. United Airlines a cédé environ 3 % en une seule journée de mardi, entraînant Delta et American Airlines dans son sillage (moins 2 % chacun). Apple, elle, a limité la casse avec un recul inférieur à 1 %, ce qui reste symboliquement significatif dans ce contexte. L'indice S&P 500 a globalement glissé de 1 % ce même mardi, les valeurs technologiques menant le repli.

Ce qui rend cette séquence particulièrement inconfortable pour les analystes, c'est l'absence de fil conducteur. Chaque entreprise qui a daigné s'expliquer a invoqué une cause interne distincte, et aucun élément ne permet à ce stade de relier les incidents entre eux. Pas de vulnérabilité commune, pas de fournisseur partagé visiblement en cause. En somme, une accumulation de malchances (ou de négligences) qui tombe au pire moment.

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Ce pire moment, c'est Thanksgiving. Les fêtes de fin d'année aux États-Unis représentent l'une des périodes de trafic aérien les plus chargées de l'année, et les pannes chez les compagnies comme la FAA pourraient avoir des répercussions bien au-delà des salles de marchés. Attention cela dit : pour l'instant, aucune perturbation massive n'est officiellement annoncée pour les jours à venir.

Reste à voir si cette série noire va pousser les grandes entreprises tech à revoir leurs processus de mise en production, ou si l'on assistera simplement à un cycle de communiqués rassurants avant que tout recommence. Les utilisateurs d'iCloud et de l'écosystème Apple, de leur côté, ont eu un rappel assez brutal que même les services les plus rodés ne sont pas à l'abri d'une mauvaise journée.