Cadeaux tech à moins de 30 € qui ne font vraiment pas cheap

Trouver un cadeau tech utile et soigné sans dépasser 30 euros, c'est possible. Voici une sélection de gadgets accessibles qui ne trahissent pas leur prix dès le déballage.

Offrir un cadeau tech en restant sous la barre des 30 euros sans avoir l'air radin : c'est le défi classique des fêtes (et des anniversaires de collègues dont on n'est jamais vraiment proche). La bonne nouvelle, c'est que le marché des petits gadgets a bien évolué. Certains accessoires à moins de 30 euros sont devenus franchement bons, à condition de savoir où regarder.

Des écouteurs et casques qui font le job, sans chichis

Premier réflexe quand on cherche un cadeau tech : l'audio. Et contrairement à ce qu'on imagine, il est tout à fait possible de trouver quelque chose de correct dans cette fourchette de prix. Les écouteurs filaires Philips USB-C en sont l'exemple parfait. Pas de batterie à gérer, pas d'appairage Bluetooth qui capricieux, pas d'appli obligatoire : on branche sur un iPhone 15 ou plus récent, un Android ou un portable, et c'est parti. Les drivers de 10 mm font le travail, et le câble intègre un micro plus une télécommande trois boutons. Le coloris bleu clair, en plus, a l'air moins bas de gamme que le noir standard.

Pour celles et ceux qui préfèrent le casque au format intra, le Sony ZX Series est ce que je recommanderais à un étudiant ou un jeune actif. Il se plie à plat et rentre dans un sac à dos sans forcer. Sur Amazon, il tourne autour de 4,5 étoiles sur des milliers d'avis, ce qui, pour ce prix-là, en dit long. Attention cela dit : on reste sur un casque d'entrée de gamme, sans réduction de bruit active.

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Mention spéciale pour l'Anker Soundcore V20i, un format open-ear avec crochets qui s'accrochent derrière l'oreille. L'idée : écouter de la musique en restant conscient de son environnement, pratique pour courir en ville ou travailler dans un open space. Les crochets se règlent en quatre positions. De quoi contenter les sportifs du dimanche comme les joggers du quotidien.

Les gadgets malins qui deviennent indispensables

C'est souvent dans cette catégorie qu'on trouve les meilleurs cadeaux : ces objets auxquels le destinataire ne pensait pas, mais qu'il finit par utiliser tous les jours.

Roku Streaming Stick HD : une clé HDMI qui transforme n'importe quelle vieille télé en smart TV. Netflix, Prime Video, Disney+ et des chaînes gratuites en direct. Si vous avez un proche encore coincé avec un décodeur câble des années 2010, c'est probablement le cadeau de l'année pour lui. Et si l'interface de votre propre TV connectée vous agace, sachez qu'on peut aussi reprendre la main sur ce que ces appareils collectent.

: une clé HDMI qui transforme n'importe quelle vieille télé en smart TV. Netflix, Prime Video, Disney+ et des chaînes gratuites en direct. Si vous avez un proche encore coincé avec un décodeur câble des années 2010, c'est probablement le cadeau de l'année pour lui. Et si l'interface de votre propre TV connectée vous agace, sachez qu'on peut aussi reprendre la main sur ce que ces appareils collectent. Tile Mate : un traceur Bluetooth qui s'accroche aux clés ou au sac. L'appli indique le dernier emplacement connu et fait sonner le tracker. Avantage sur l'AirTag d'Apple : il fonctionne avec Android et iPhone, pratique dans une famille mixte. Attention tout de même, les tests indépendants (Tom's Guide) plafonnent la portée réelle autour de 60 mètres, loin des 350 annoncés.

: un traceur Bluetooth qui s'accroche aux clés ou au sac. L'appli indique le dernier emplacement connu et fait sonner le tracker. Avantage sur l'AirTag d'Apple : il fonctionne avec Android et iPhone, pratique dans une famille mixte. Attention tout de même, les tests indépendants (Tom's Guide) plafonnent la portée réelle autour de 60 mètres, loin des 350 annoncés. Olight iMini 2 : une lampe de poche porte-clés de 50 lumens avec zéro bouton. On retire le capuchon magnétique, elle s'allume. On le remet, elle s'éteint. Ce capuchon cache aussi une prise USB pour la recharger, donc pas de câble à perdre. Une heure d'autonomie par charge, suffisant pour retrouver ses affaires dans le noir.

: une lampe de poche porte-clés de 50 lumens avec zéro bouton. On retire le capuchon magnétique, elle s'allume. On le remet, elle s'éteint. Ce capuchon cache aussi une prise USB pour la recharger, donc pas de câble à perdre. Une heure d'autonomie par charge, suffisant pour retrouver ses affaires dans le noir. Orastone Hand Warmer : une chaufferette rechargeable de 60 mm de côté, qui chauffe des deux faces et atteint 42°C en moins de deux minutes selon la marque. Jusqu'à 3 à 4 heures d'autonomie par charge, avec un bracelet pour l'accrocher au poignet ou au sac. Franchement, c'est la seule alternative aux pochettes jetables qui vaille le coup au quotidien.

Pour le bureau et les geeks de la productivité

La souris Logitech Pebble Mouse 2 M350S est un modèle Bluetooth slim aux clics volontairement silencieux. Elle se connecte à trois appareils différents via un bouton Easy-Switch, ce qui en fait une alliée pour celui qui jongle entre un laptop et une tablette. Et elle tient pas moins de 24 mois sur une seule pile AA. Et ça, c'est pas rien pour un cadeau pratique.

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Le chargeur Anker Nano 20W, lui, est un cube de 31 grammes avec un port USB-C. Anker affirme que 15 minutes suffisent à donner trois heures de vidéo à un iPhone 13. Compatible avec n'importe quel smartphone Android à charge rapide USB-C, évidemment. Un basique indispensable à glisser dans une pochette voyage.

Le Rocketbook Core s'adresse aux amoureux du papier qui veulent quand même tout garder dans le cloud. On écrit avec le stylo Pilot FriXion inclus, on scanne la page avec l'appli, et le contenu part automatiquement vers Google Drive, Dropbox ou OneNote. D'ailleurs, pour quelqu'un qui travaille encore avec des notes manuscrites en réunion, ce carnet réutilisable peut vraiment changer les habitudes.

Reste à voir si ces gadgets à petit prix tiendront la distance sur plusieurs années d'utilisation quotidienne. C'est toujours le point d'interrogation de l'entrée de gamme. Mais pour un cadeau qui montre qu'on a réfléchi sans se ruiner, le ratio effort/résultat est difficile à battre.

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