Apple travaillerait sur un agent d'intelligence artificielle capable de contrôler les applications Mac, naviguer sur le web et même écrire du code. Une offre d'emploi récente trahit les ambitions de la firme de Cupertino face à OpenAI, Anthropic et Meta.

L'information vient d'une offre d'emploi repérée par plusieurs médias tech : Apple cherche à recruter des ingénieurs pour concevoir un agent IA capable d'interagir avec les applications macOS, d'exécuter des commandes et de produire du code. En somme, un assistant qui utiliserait votre Mac un peu comme vous le feriez, mais sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Que sait-on vraiment de ce projet ?

Selon les éléments disponibles, l'agent en développement chez Apple serait capable de naviguer sur le web, d'ouvrir et d'opérer des applications tierces, et d'enchaîner des tâches complexes de façon autonome. Le tout sans intervention humaine à chaque étape. C'est exactement ce que propose déjà l'opérateur d'Anthropic avec son modèle Claude, ou encore l'agent Operator d'OpenAI, apparu début 2025.

La démarche d'Apple reste discrète, ce qui n'a rien de surprenant pour une entreprise qui préfère annoncer que promettre. Cela dit, le recrutement ciblé sur ce type de profil confirme que le projet est bien réel, et pas uniquement prospectif. Reste à voir si une annonce officielle accompagnera la prochaine WWDC.

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Ce positionnement s'inscrit dans une course plus large. Anthropic, OpenAI et Meta ont tous accéléré sur les agents capables de « computer use » en 2024 et 2025. Apple, qui avait misé sur Siri comme point d'entrée IA, se retrouve à devoir rattraper un retard perçu comme gênant par les observateurs du secteur (et sans doute par Tim Cook lui-même).

Ce que ça changerait concrètement pour vous

Imaginez demander à votre Mac de compiler un rapport, d'envoyer un e-mail récapitulatif et de réserver une salle de réunion, le tout en une seule instruction. C'est le type de scénario visé par les agents IA dits « de niveau tâche ». Pas moins de trois applications distinctes seraient alors orchestrées sans que vous passiez de l'une à l'autre.

Navigation web autonome pour collecter des informations ou remplir des formulaires

Exécution de commandes dans des applications macOS existantes

Écriture et débogage de code à la demande

Enchaînement de tâches multi-applications sans intervention manuelle

Attention tout de même : ce type d'agent soulève des questions sérieuses sur la confidentialité. Un assistant qui « voit » l'ensemble de votre écran et de vos fichiers, c'est aussi un vecteur de risque potentiel. Apple devra convaincre sur ce point, d'autant que sa réputation repose en grande partie sur la promesse de protéger les données de ses utilisateurs. Et ça, c'est pas rien.

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D'ailleurs, l'intégration à macOS pose une autre question pratique : l'agent sera-t-il disponible uniquement sur les Mac équipés de puces Apple Silicon (M1 et au-delà), comme l'ont été la plupart des fonctions Apple Intelligence ? Les machines plus anciennes pourraient une fois de plus être laissées de côté. Reste à voir si Apple saura tracer une frontière claire entre ce qui relève du marketing et ce qui sera réellement accessible au grand public.