MacBook Air M5 : jusqu'à 250 € de réduction sur Amazon

Amazon propose en ce moment des remises allant jusqu'à 250 dollars sur plusieurs configurations du MacBook Air M5, selon le modèle et la couleur choisis. De quoi rendre la machine d'Apple un peu plus accessible, pour celles et ceux qui attendaient le bon moment.

Le MacBook Air M5 est sans doute l'un des ordinateurs portables les plus attendus de l'année, et Amazon vient de décider d'accélérer les choses en cassant les prix sur plusieurs de ses configurations. Jusqu'à 250 dollars de remise selon le modèle, la couleur et la capacité choisie : c'est l'offre du moment côté Apple, et elle mérite qu'on s'y attarde.

Quels modèles sont concernés par la promotion ?

La réduction ne s'applique pas à l'ensemble de la gamme, attention cela dit. Amazon joue la carte de la sélectivité : seuls certains modèles, certaines couleurs et certaines configurations bénéficient de la remise maximale de 250 dollars. En pratique, cela signifie qu'il faut prendre le temps de comparer les différentes fiches produit avant de valider son panier.

Le MacBook Air M5, pour rappel, est la dernière mouture du ultraportable d'Apple, propulsé par la puce M5 qui succède à la M4. Il conserve le design sans ventilateur que l'on connaît, l'écran Liquid Retina de 13 ou 15 pouces selon la version, et une autonomie toujours difficile à battre dans sa catégorie. D'ailleurs, c'est précisément ce profil polyvalent qui en fait une cible de choix pour les promotions : il touche un public large, du lycéen au professionnel en déplacement.

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La remise varie selon les configurations disponibles en stock. Voici un aperçu général des réductions constatées :

Configuration Remise approximative MacBook Air M5 13" entrée de gamme jusqu'à 100 $ MacBook Air M5 13" milieu de gamme jusqu'à 150 $ MacBook Air M5 15" jusqu'à 250 $

Ces chiffres sont indicatifs et peuvent évoluer selon les stocks. Comme toujours avec Amazon, les prix fluctuent, et une offre affichée ce matin peut disparaître dans l'après-midi. On ne peut pas le dire assez : vérifiez directement sur la fiche produit au moment de votre achat.

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Est-ce vraiment le bon moment pour craquer ?

Franchement, oui, si vous étiez déjà convaincu par le MacBook Air M5. Une remise de 150 à 250 dollars sur un produit Apple, c'est pas rien, surtout quand la firme de Cupertino est historiquement peu encline à brader ses propres appareils. Ces promotions passent en général par les revendeurs tiers comme Amazon, et elles ne durent pas.

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Cela dit, quelques questions méritent réponse avant de se précipiter. Avez-vous besoin de 13 ou 15 pouces ? De 8 ou 16 Go de RAM ? Le modèle en promotion correspond-il vraiment à vos usages ? Un MacBook Air avec 8 Go de mémoire unifiée peut suffire pour de la bureautique et de la navigation, mais il montrera ses limites si vous éditez de la vidéo ou faites tourner plusieurs applis lourdes en parallèle.

Pour replacer l'offre dans un contexte plus large : Amazon multiplie les promotions sur les produits Apple en ce moment, avec notamment l'Apple Watch Ultra 4 à 699,99 euros. Et du côté PC, les remises sur les machines Windows haut de gamme sont encore plus agressives, avec jusqu'à 700 dollars de rabais sur certaines configurations. Reste à voir si la tendance se poursuit jusqu'aux fêtes de fin d'année, période traditionnellement favorable aux bonnes affaires tech.