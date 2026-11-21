Google Photos ne sert pas uniquement à sauvegarder vos clichés dans le cloud. Ses fonctions d'édition, de recherche intelligente et de redécouverte de souvenirs en font un outil du quotidien difficile à remplacer.

Vous avez peut-être déjà songé à le virer. Entre les questions de vie privée, le stockage gratuit limité à 15 Go et les alternatives qui se multiplient, Google Photos n'a pas toujours bonne presse. Et pourtant, même celles et ceux qui ont mis en place un NAS à domicile pour stocker leurs images en local continuent de le garder sur leur téléphone. Pas pour les sauvegardes, non. Pour tout le reste.

Redact, Markup et Gemini : l'édition photo qui fait la différence

La fonction la plus utilisée au quotidien reste Markup, qui permet d'annoter ou de retoucher une image en quelques secondes. Pratique pour envoyer un ticket de caisse avec des notes griffonnées dessus, ou pour recadrer rapidement avant de partager. Mais c'est l'arrivée de Redact qui a vraiment changé la donne.

Redact permet de flouter des informations sensibles dans vos captures d'écran ou vos photos : numéros de billet, coordonnées bancaires, plaques d'immatriculation, visages. Un curseur règle l'épaisseur du flou. Résultat, plus besoin d'applications tierces qui s'accumulent dans votre tiroir d'applis. Google Photos absorbe le travail, et c'est tant mieux pour l'espace de stockage interne.

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L'intégration de Gemini dans Google Photos ajoute une autre couche. Vous cherchez une photo de vous avec une chemise rose, quelque part dans une galerie de 2 000 images ? Une simple requête en langage naturel suffit. Gemini fouille, filtre et remonte les résultats en quelques secondes. Franchement, c'est la seule méthode qui vaut le coup au quotidien pour retrouver un souvenir précis sans se souvenir de la date exacte.

L'IA permet aussi d'éditer directement depuis une invite : corriger les reflets sur une photo prise derrière une vitre, flouter un arrière-plan encombré, ajuster l'éclairage. Des tâches qui nécessitaient Canva ou Snapseed avant se règlent désormais en une phrase tapée dans le champ de recherche.

Les Souvenirs : la fonction qu'on sous-estime toujours

La fonctionnalité Moments (ou Souvenirs selon votre version de l'interface) est celle qu'on écarte d'un revers de la main au début. Laisser Google parcourir vos photos pour créer des collections thématiques, « Journées ensoleillées » ou « Il y a un an », ça peut sembler superflu. Avec le temps, c'est tout le contraire.

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C'est ce mécanisme qui ressort la photo oubliée de la visite au zoo avec votre enfant, ou les images du mariage d'un ami qui dormaient quelque part dans un dossier jamais ouvert. Un NAS stocke tout impeccablement, mais il ne vous invite pas à replonger dans vos souvenirs un mardi soir. Google Photos, lui, le fait.

D'ailleurs, c'est précisément ce point qui pousse beaucoup d'utilisateurs à garder l'application même quand la sauvegarde cloud est désactivée. Les données restent sur le téléphone ou sur le NAS, mais l'interface de Google Photos continue d'organiser, de proposer, de surprendre.

Ce que Google Photos ne remplace pas (et les limites à connaître)

Attention cela dit : tout n'est pas parfait. La fonction Wardrobe, qui scanne vos tenues et accessoires pour composer des looks, reste perfectible sur les appareils d'entrée de gamme. L'IA locale des solutions NAS comme Synology Photos peut offrir une alternative sérieuse pour celles et ceux qui ne veulent pas que leurs photos quittent leur réseau domestique, même si elle est moins fluide.

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La question de la vie privée reste entière. Même si vous désactivez la sauvegarde automatique, l'application accède à votre galerie pour faire tourner ses algorithmes de reconnaissance faciale et d'indexation. C'est le prix à payer pour l'ensemble des fonctions décrites plus haut. À vous de décider si le compromis en vaut la peine.

Redact : floutage de données sensibles dans vos screenshots

: floutage de données sensibles dans vos screenshots Markup : annotation et retouche rapide sans quitter l'appli

: annotation et retouche rapide sans quitter l'appli Recherche Gemini : requêtes en langage naturel pour retrouver n'importe quelle image

: requêtes en langage naturel pour retrouver n'importe quelle image Moments/Souvenirs : redécouverte automatique de photos oubliées

: redécouverte automatique de photos oubliées Édition IA : corrections de lumière, flou d'arrière-plan, suppression de reflets

Reste à voir si Google continuera de proposer ces fonctions gratuitement à mesure que Gemini monte en puissance. Les offres AI Pro et Ultra commencent déjà à réserver certaines options aux abonnés payants. De quoi surveiller l'évolution tarifaire avant de trop s'y habituer.