Depuis quelques semaines, les pannes de services numériques s'accumulent à un rythme inhabituel : Apple Pay, Chase Bank, United Airlines, la FAA. Derrière ce chaos apparent, une réalité plus structurelle que conjoncturelle.

Ce n'est plus une coïncidence. En l'espace de quelques semaines, pas moins d'une dizaine de services numériques majeurs ont connu des interruptions remarquées : Apple Pay, Chase Bank, United Airlines, la FAA américaine. Chaque nouvelle panne ressemble à la précédente, et pourtant personne ne semble avoir de réponse claire à donner.

Une accumulation qui ne doit rien au hasard

Le FBI a émis une alerte urgente signalant que des acteurs malveillants exploitent ARTEX, une plateforme d'IA open source dédiée aux tests d'intrusion, pour lancer des attaques à grande échelle. Ce n'est pas de la science-fiction : un responsable d'une société de services financiers cité par Vanity Fair décrit « un mois absolument éprouvant, avec des tentatives de sondage et de piratage incessantes ».

Ce qui change, c'est la vitesse. Snehal Antani, cofondateur de la firme de cybersécurité Horizon3, l'explique sans détour : « Ce qui prenait auparavant à un opérateur qualifié des jours ou des semaines de travail en chaîne se produit maintenant en quelques heures. » L'IA permet, en somme, de tester toutes les portes simultanément pour voir laquelle est mal fermée.

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De quoi faire réfléchir, surtout quand on sait que de nombreuses organisations, et notamment des agences gouvernementales américaines, tournent encore sur des systèmes vieillissants. Pour corriger les failles, elles doivent souvent mettre leurs plateformes entièrement hors ligne, ce qui génère précisément les pannes que l'on observe. Situation absurde, cela dit prévisible.

Ce que ça change pour vous (et ce qu'il vaut mieux faire)

Concrètement, si vous avez tenté de payer avec Apple Pay ces derniers jours et que la transaction a échoué, ou si vous avez vu votre appli bancaire planter au mauvais moment, vous n'étiez probablement pas seul. Ces incidents touchent des infrastructures critiques que l'on a tendance à considérer comme acquises, jusqu'au jour où elles lâchent.

Les conseils restent les mêmes qu'à chaque vague de ce genre, mais ils méritent d'être répétés :

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Vérifiez que vos mots de passe sont suffisamment robustes et uniques pour chaque service (un gestionnaire de mots de passe aide vraiment)

Activez l' authentification à deux facteurs partout où c'est possible, y compris sur votre compte Apple

partout où c'est possible, y compris sur votre compte Apple Ne dépendez pas d'un seul moyen de paiement : avoir une carte physique sur soi reste une bonne idée

Gardez une copie locale de vos données importantes, sans vous reposer uniquement sur le cloud

Antani prévient que la situation ne devrait pas s'arranger à court terme : « Attendez-vous à ce que cela devienne la norme plutôt que l'exception. Nous devrions anticiper des perturbations persistantes des services numériques, voyages, banque, commerce, dans les mois à venir. » Reste à voir si les grands acteurs tech prendront la mesure de l'urgence avant la prochaine vague. L'historique récent invite à rester prudent (c'est un euphémisme).