Des pannes majeures ont frappé simultanément JPMorgan, Apple Pay, Zoom, la FAA et pas moins de 178 grands sites web. Derrière ces incidents, rarement les géants eux-mêmes : des logiciels tiers discrets, que personne ou presque ne connaît.

Vous avez vu passer les alertes : Zoom inaccessible, Apple Pay en rade, la FAA clouant ses avions au sol. Des incidents qui n'ont rien à voir entre eux, à première vue. Et pourtant, ils partagent le même point de départ : un logiciel tiers que vous n'avez jamais entendu citer, tournant en coulisse sur des infrastructures qui font tourner une bonne partie d'internet.

Optimizely, middleware, HVAC : les vrais coupables restent dans l'ombre

Le cas le plus parlant de cette série noire est celui d'Optimizely, un outil de personnalisation web utilisé par de grands sites pour optimiser leur interface, notamment via l'IA. Lors d'une mise à jour, des hackers auraient exploité une faille dans cet outil pour y glisser un malware ciblant les portefeuilles crypto des visiteurs d'iPhone. Résultat : 178 sites impactés en un seul mouvement, dont CNN, IKEA, Equifax et Zoom. Pas besoin de forcer la porte principale, il suffit de corrompre le traiteur.

Christopher Walcutt, directeur de la sécurité chez DirectDefense, utilise d'ailleurs une analogie savoureuse : c'est exactement le plan d'Ocean's Eleven. « Ils ne peuvent pas entrer par la grande porte, alors ils compromettent les prestataires que le casino utilise pour fonctionner. » Sauf que dans ce scénario, tous les casinos de Las Vegas partagent exactement les mêmes prestataires, et donc les mêmes failles.

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Les pannes chez Microsoft, JPMorgan Chase, United Airlines et l'Apple Pay, elles, ne relèvent pas du piratage mais de bugs apparus lors de mises à jour de ce qu'on appelle le middleware (en clair : des couches logicielles intermédiaires qui font dialoguer différents services entre eux, sans que l'utilisateur final en soit conscient). Ces briques invisibles s'accumulent, s'interconnectent, et personne ne maîtrise vraiment l'ensemble du puzzle.

La course à l'automatisation efface les garde-fous

La panne de la FAA, qui a provoqué un arrêt au sol de tous les vols aux États-Unis, illustre parfaitement le problème. Elle est survenue lors d'une mise à niveau du réseau confiée à un prestataire extérieur. Marty Edwards, ancien directeur de l'équipe de réponse aux urgences cyber du Département de la sécurité intérieure américain, est formel : « Nous déployons ces nouvelles technologies trop vite, au point de court-circuiter les contrôles d'ingénierie. » Un test sérieux aurait évité l'incident.

Walcutt rappelle aussi la brèche Target en 2013 : des hackers avaient infiltré l'enseigne via le compte d'un petit prestataire en climatisation et chauffage. Plus d'une décennie plus tard, la situation est encore plus complexe : les entreprises dépendent désormais d'un réseau de dizaines, parfois de centaines, de prestataires logiciels tiers, dont certains sont eux-mêmes appuyés sur d'autres briques. Difficile, dans ce contexte, de cartographier l'ensemble des vulnérabilités.

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Et les bots de hack alimentés par l'IA accélèrent encore le mouvement. Google a récemment détecté un bot russe entièrement autonome, capable de scanner internet à la recherche de logiciels non mis à jour, de mots de passe faibles ou de failles connues, avec « très peu d'effort » selon Walcutt. De quoi rendre la surface d'attaque pratiquement impossible à surveiller pour une équipe sécurité classique.

Attention cela dit : si Cloudflare ou Amazon Web Services tombent, c'est une autre échelle de catastrophe (des pans entiers du web disparaissent en quelques minutes, comme on l'a déjà vu). Ces pannes tiers sont plus sournoises : elles ne coupent pas tout, elles corrompent, ralentissent ou exposent des données sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement.

Reste à voir si les grandes entreprises vont enfin ralentir leur frénésie d'intégration pour reprendre la main sur leur propre infrastructure numérique. Car acheter et assembler des outils tiers à la chaîne, c'est aussi déléguer, en toute discrétion, une partie de sa sécurité à des acteurs qu'on ne contrôle pas.

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