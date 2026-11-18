Le Black Friday 2026 s'installe pour de bon, et les remises sur les produits Apple atteignent des niveaux rarement vus. Mac Mini, MacBook, AirPods : voici ce qu'il faut surveiller avant le 27 novembre.

Chaque année, la promesse est la même, et chaque année on se laisse avoir. Mais en 2026, les chiffres sont suffisamment concrets pour qu'on y prête attention sérieusement. Le Black Friday tombe officiellement le 27 novembre, pourtant les grandes enseignes (Amazon, Best Buy, Walmart) ont déjà déclenché leurs offres anticipées depuis la mi-novembre. Et parmi les belles surprises du moment : le Mac Mini à 120 € de réduction, un tarif qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur la machine de la firme de Cupertino.

Apple en tête : pourquoi cette année est différente

La raison de l'enthousiasme autour des offres Apple ce Black Friday est simple : Apple a augmenté ses prix en 2026 sur quasiment toute sa gamme, AirPods mis à part. Résultat, les remises proposées par des revendeurs tiers comme Amazon ou Best Buy prennent encore plus de relief. Comme le relève Mashable dans son tour d'horizon du Black Friday 2026, les MacBooks affichent déjà 250 € de réduction en avant-première, et les AirPods Pro 3 bénéficient de 70 € de rabais.

L'Apple Store lui-même participe, à sa façon : chaque année, la marque offre une carte-cadeau à valoir sur un prochain achat lors de ses propres promotions Black Friday. Utile si vous êtes fidèle à l'écosystème, mais franchement, si l'objectif est de dépenser le moins possible maintenant, mieux vaut passer par un revendeur. Amazon, Walmart et Best Buy se livrent une vraie guerre des prix sur les références Apple, à coups de stocks limités et de prix records. De quoi rendre la comparaison indispensable avant de cliquer.

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Le calendrier de cette année est particulièrement dense. Voici les fenêtres de vente officielles des principaux acteurs, pour éviter de passer à côté d'une offre faute d'avoir été au bon endroit au bon moment.

Enseigne Début des ventes Fin des offres Amazon 19 novembre 30 novembre Best Buy 19 novembre 28 novembre (+ Cyber Week jusqu'au 6 déc.) Walmart 23 novembre (online dès le 23) 2 décembre Target 5 novembre (Early BF) 24 décembre (deals quotidiens)

Amazon propose une mécanique particulièrement agressive cette année : 12 jours consécutifs de promotions, avec deux nouvelles vagues de deals chaque jour (à 3h et à 11h, heure de Paris pour les versions françaises). Les offres du jour sont affichées comme « Today's Big Deals », avec des réductions allant jusqu'à 60 %. Attention tout de même : certaines catégories comme les valises ou la batterie de cuisine haut de gamme atteignent leurs prix planchers en décembre, pas pendant le Black Friday. Pour la tech (TV, consoles, smartphones), en revanche, le pic de remises est bien concentré sur cette période.

Ce qui vaut vraiment le coup en ce moment

Parmi les offres déjà actives et vérifiées, voici les catégories les plus intéressantes à surveiller de près. L'idée n'est pas d'acheter en panique, mais d'avoir la liste prête.

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Mac Mini : jusqu'à 120 € de réduction chez plusieurs revendeurs, le meilleur rapport puissance/prix de la gamme Apple

MacBook (Air et Pro M4) : 250 € de rabais en avant-première sur Amazon et Best Buy

AirPods Pro 3 : déjà 70 € moins chers qu'au lancement

Casques et enceintes (Beats, JBL, Sony, Sonos) : jusqu'à 50 % de réduction signalés par Amazon

Aspirateurs robots et appareils Ninja : remises jusqu'à 40 %, idéal pour préparer les fêtes sans se ruiner

D'ailleurs, si vous suivez nos bons plans réguliers, vous avez peut-être remarqué que l'Anker Nano 45 W avec écran couleur est déjà à 27,99 € pour le Black Friday, une affaire pour compléter votre setup. Et ça, c'est pas rien quand on sait que le chargeur seul peut parfois dépasser les 50 € à prix plein.

Reste à voir si les prix continueront de baisser dans les jours qui précèdent le 27 novembre ou si les meilleures affaires sont déjà là. Les tendances analysées par Google sur les comportements d'achat suggèrent que la tech atteint ses prix les plus bas pendant le Black Friday et le Cyber Monday (le 30 novembre cette année), avec parfois un léger rebond juste avant Noël. En somme, attendre trop longtemps, c'est risquer de voir le stock fondre. Agir trop tôt, c'est parfois laisser quelques euros sur la table.