Samsung intègre enfin l'affichage natif du débit réseau dans la barre d'état de ses Galaxy, via One UI 9. Une fonctionnalité réclamée depuis longtemps, accessible pour l'instant en bêta sur les Galaxy S26.

Vous l'avez peut-être remarqué : sur la plupart des smartphones Android, surveiller sa vitesse de connexion en temps réel nécessitait jusqu'ici de passer par une application tierce. Samsung vient de corriger ce manque historique avec l'arrivée de One UI 9, qui intègre un compteur de débit réseau directement dans la barre d'état. Pas moins d'une décennie après que d'autres surcouches Android (MIUI de Xiaomi, ColorOS d'OPPO) proposent déjà cette fonction en natif. De quoi faire sourire les plus patients des utilisateurs Galaxy.

Good Lock et QuickStar : le duo pour activer la fonctionnalité

L'option ne s'active pas depuis les paramètres classiques de l'appareil. Il faut passer par l'application Good Lock, disponible sur le Galaxy Store et sur le Google Play Store, puis installer le module complémentaire QuickStar (version 11.0.03.15). Une fois dans QuickStar, il suffit d'ouvrir le sous-menu dédié aux icônes d'indicateurs et de cocher la case correspondant à la vitesse du réseau.

Le compteur apparaît alors discrètement sur la droite de la barre d'état, sans empiéter sur les icônes de signal Wi-Fi ou mobile existantes. Ce qui est bien pensé, c'est que l'indicateur est bidirectionnel : il affiche à la fois le débit en téléchargement et en envoi. L'unité s'adapte automatiquement selon l'intensité du trafic, passant des Ko/s aux Mo/s, voire aux Go/s pour les connexions vraiment rapides.

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Installer Good Lock depuis le Galaxy Store ou le Google Play Store

depuis le Galaxy Store ou le Google Play Store Télécharger le module QuickStar (v11.0.03.15 minimum)

(v11.0.03.15 minimum) Ouvrir le sous-menu « Icônes d'indicateurs »

Cocher la case « Vitesse du réseau »

D'ailleurs, cette approche via Good Lock est typique de la méthode Samsung : tester des fonctionnalités avancées dans un écosystème modulaire avant de les intégrer, éventuellement, dans les paramètres natifs. Pratique pour les power users, un peu opaque pour le grand public (et c'est là toute la limite du système).

One UI 9 sur Android 17 : réservé aux Galaxy S26 pour le moment

Attention cela dit : l'accès à cette nouveauté reste très restrictif pour l'instant. One UI 9 s'appuie sur Android 17, et seule la gamme Galaxy S26 bénéficie du programme bêta, déployé sur un nombre limité de zones géographiques. Samsung n'a pas encore communiqué de calendrier précis pour un déploiement stable et global.

La firme coréenne a toutefois confirmé que l'arrivée officielle de One UI 9 coïncidera avec le lancement de ses prochains smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Ce seront probablement les premiers appareils à recevoir la version stable de cette interface en dehors du programme bêta actuel.

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Concrètement, si vous avez un Galaxy S24 ou un Galaxy A55, il va falloir patienter. Et si vous êtes curieux de savoir comment transférer vos données vers un futur Galaxy S26 le moment venu, c'est déjà une bonne question à anticiper. Reste à voir si Samsung finira par intégrer ce compteur de débit directement dans les paramètres système, sans passer par Good Lock, ce qui serait tout de même plus logique pour un outil aussi basique.