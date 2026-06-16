WWDC 2026 : les 12 annonces Apple les plus importantes à retenir

Apple a tenu sa conférence WWDC 2026 avec une Siri entièrement reconstruite autour de l'IA et une promesse de performances en nette hausse. C'était aussi le dernier WWDC de Tim Cook avant que John Ternus prenne les rênes en septembre.

Le coup d'envoi est donné. Apple a déroulé son keynote WWDC 2026 avec une densité d'annonces assez rare, couvrant l'iPhone, le Mac, l'iPad, l'Apple Watch et même le Vision Pro. Le fil rouge de cette édition : l'intelligence artificielle, l'accélération des performances et la sécurité des plus jeunes. Et en arrière-plan, une transition au sommet, puisque Tim Cook signait là son dernier WWDC en tant que CEO avant de passer le relais à John Ternus en septembre prochain.

Siri refait surface (enfin en forme)

La grande annonce, celle qu'Apple a mise en avant dès les premières minutes, c'est Siri AI. L'assistant vocal a été entièrement repensé autour d'Apple Intelligence, avec la capacité de gérer des requêtes complexes et d'enchaîner les échanges sur plusieurs tours de parole. Fini les réponses en silo : Siri conserve désormais le fil d'une conversation et vous permet d'y revenir via une application dédiée.

Concrètement, Apple a démontré Siri en train d'identifier un lieu sur une photo prise près de Santa Cruz, de retrouver l'adresse d'un ami dans Messages, puis de construire un itinéraire avec une étape sur la route. Sur Mac, l'assistant s'intègre dans Spotlight et les menus contextuels : il peut comparer des fichiers sélectionnés, en tirer un tableau de synthèse, puis préparer un brouillon d'e-mail en piochant dans Mail et Messages. Et ça, c'est pas rien.

À lire aussi : Android DZ à VivaTech 2026 : couverture en direct dès demain

Apple a aussi ajouté la personnalisation vocale : rythme et expressivité de Siri sont désormais réglables. Reste à voir si cette expressivité ne finit pas par sonner creux au bout de quelques semaines d'usage quotidien.

Google dans les entrailles d'Apple (et ce n'est pas une rumeur)

Le moment le plus surprenant du keynote est venu quand Apple a reconnu avoir collaboré avec Google pour développer la prochaine génération de ses modèles de fondation. La firme de Cupertino dit s'être appuyée sur les technologies derrière la famille Gemini pour construire de nouveaux modèles Apple Intelligence, conçus pour tourner en local et via Private Cloud Compute.

Apple présente toujours l'expérience sous son propre label. Mais cette alliance avec le géant de la recherche dit quelque chose d'important : la course à l'IA est trop serrée pour que même Apple joue cavalier seul. Les nouveaux modèles promettent un meilleur raisonnement, une compréhension améliorée des images, un support vocal enrichi et une génération d'images plus aboutie.

À lire aussi : VivaTech 2026 : le Maroc présent avec un pavillon national et deux startups en finale

iOS 27 : les 10 chiffres et faits qui comptent vraiment

Au-delà de Siri, voici ce qu'Apple a annoncé de concret pour iOS 27 et l'écosystème dans son ensemble. Les chiffres méritent d'être posés clairement :

Compatibilité étendue jusqu'à l'iPhone 11, comme iOS 26 avant lui

Lancement des applications jusqu'à 30 % plus rapide

Apparition des nouvelles photos dans la bibliothèque jusqu'à 70 % plus rapide

Transferts AirDrop jusqu'à 80 % plus rapides

Navigation et transfert de fichiers vers un disque externe sur iPad jusqu'à 5 fois plus rapide

Nouveau planificateur CPU pour les iPhones anciens (jusqu'à l'iPhone 11), pour une meilleure réactivité en multitâche

Transitions réseau améliorées : l'iPhone bascule plus intelligemment entre Wi-Fi et cellulaire

Liquid Glass affiné pour une meilleure lisibilité, avec un curseur de réglage dans les Réglages (du transparent au teinté)

Outils de contrôle parental renforcés avec un compte Enfant dédié et une configuration guidée étape par étape

Retour de la structure dans les barres d'outils et les sidebars sur Mac, avec des icônes colorées

La compatibilité avec l'iPhone 11 est un signal clair : Apple ne veut pas pousser ses utilisateurs vers un upgrade forcé. D'ailleurs, l'amélioration du planificateur CPU sur des appareils datant de 2019 montre que la performance logicielle peut encore gagner du terrain sur du matériel vieillissant. Attention cela dit : ces gains sont annoncés en conditions contrôlées par Apple, les résultats en usage réel peuvent varier.

Sécurité des enfants : Apple met les parents aux commandes

Apple a consacré une part importante du keynote à la protection des mineurs. Le point de départ recommandé est la création d'un Compte Enfant, qui active automatiquement des garde-fous adaptés à l'âge : blocage des sites adultes, limites sur les médias, restrictions sur l'App Store. Il est également possible de convertir un compte existant en compte Enfant, ce qui simplifie la transition pour les familles déjà dans l'écosystème Apple.

À lire aussi : VivaTech 2026 : la Tunisie présente un pavillon national et 9 startups

Le nouveau flux de configuration guide les parents application par application : un enfant peut d'abord accéder à Messages ou aux apps scolaires, avant d'ouvrir progressivement l'accès au reste. Attention tout de même : ces outils restent aussi efficaces que leur mise en place initiale. Un compte mal configuré ne protège pas grand-chose, et Apple ne peut pas faire le travail à la place des parents.

Reste à voir si ces fonctionnalités arriveront dans leur intégralité dans toutes les régions dès le lancement, ou si certaines resteront réservées à quelques marchés dans un premier temps. Ce serait loin d'être une première pour la firme de Cupertino.