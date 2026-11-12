Samsung Galaxy Z Fold 7 : réduction de 75 000 Rs sur Amazon

Le Galaxy Z Fold 7 de Samsung est actuellement disponible sur Amazon Inde avec une remise de 75 050 roupies, ramenant son prix à environ 1,3 lakh de roupies. Une opportunité rare sur un smartphone pliant haut de gamme équipé du Snapdragon 8 Elite et d'un capteur de 200 mégapixels.

Payer un smartphone pliant deux lakhs de roupies, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Amazon Inde vient pourtant de rendre l'équation un peu moins douloureuse : le Samsung Galaxy Z Fold 7 (12 Go de RAM, 256 Go de stockage) affiche désormais un prix de 1,29,949 Rs sur la plateforme, contre un tarif officiel de 2,04,999 Rs. La remise atteint donc 75 050 Rs, soit environ 37 % du prix barré. Et ça, c'est pas rien pour un flagship sorti en 2025.

Cela dit, les offres e-commerce ont la fâcheuse habitude de s'évaporer sans prévenir. Il vaut mieux vérifier le prix en temps réel avant de confirmer l'achat, et jeter un œil aux éventuelles remises supplémentaires disponibles via certaines cartes bancaires partenaires d'Amazon.

Ce que le Z Fold 7 a dans le ventre

Sous son châssis en Armor Aluminium et son verre Corning Gorilla Glass Ceramic 2, le Galaxy Z Fold 7 embarque le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, avec des fréquences CPU qui montent jusqu'à 4,47 GHz. Un processeur que l'on retrouve également sur les Galaxy S25 de la même génération, et qui fait du Z Fold 7 l'un des smartphones les mieux lotis du marché en termes de puissance brute.

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© Android DZ

L'un des changements les plus visibles par rapport à la génération précédente concerne le design : le Z Fold 7 est plus fin, plus léger, et surtout doté d'un écran externe au ratio 21:9, ce qui le rend bien plus agréable à utiliser replié. Plus besoin de déplier pour répondre à un message ou lancer une appli rapidement. Ouvert, la grande dalle interne prend le relais pour le multitâche, le gaming ou la lecture.

Caractéristique Détail Processeur Snapdragon 8 Elite (jusqu'à 4,47 GHz) RAM / Stockage 12 Go / 256 Go Capteur principal 200 mégapixels + ProVisual Engine Système Android 16 + One UI 8 Châssis Armor Aluminium + Gorilla Glass Ceramic 2 Sécurité Knox Vault IA embarquée Galaxy AI + Google Gemini Prix Amazon Inde 1,29,949 Rs (au lieu de 2,04,999 Rs)

Côté photo, Samsung mise sur un capteur principal de 200 mégapixels assisté par le moteur ProVisual Engine, un traitement d'image propriétaire conçu pour optimiser la netteté et la gestion des couleurs. L'appareil intègre par ailleurs la suite Galaxy AI ainsi que l'assistant Google Gemini, désormais très bien intégré à Android 16. De quoi satisfaire les usages les plus exigeants, aussi bien en photo qu'en productivité.

La sécurité n'est pas en reste : Knox Vault, la solution matérielle de Samsung, isole les données sensibles (mots de passe, informations biométriques, données bancaires) dans un environnement sécurisé, indépendant du reste du système. Un argument de poids pour les professionnels qui envisagent ce téléphone comme outil de travail principal.

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Faut-il craquer malgré tout ?

À 1,29,949 Rs, le Galaxy Z Fold 7 reste un investissement conséquent. Mais pour un smartphone qui combine un écran externe utilisable au quotidien, une dalle interne quasi-tablette, le meilleur chipset Android du moment et un capteur photo de 200 mégapixels, la remise de 37 % change réellement la donne. Des alternatives existent sur le marché des pliants, notamment chez Motorola, mais aucune ne propose ce niveau de finition combiné à un écosystème aussi complet que celui de Samsung.

Attention tout de même : cette offre concerne spécifiquement Amazon Inde et la version 12 Go / 256 Go. Les lecteurs basés au Maghreb devront s'orienter vers des revendeurs spécialisés ou des achats en import, avec les frais de douane qui vont avec. Sur le marché algérien ou marocain, les prix des appareils Samsung haut de gamme restent soumis aux aléas des taux de change et des filières de distribution informelles. D'ailleurs, si vous cherchez un bon plan tech à portée de main, Amazon propose aussi jusqu'à 250 euros de réduction sur le MacBook Air M5 en ce moment, pour celles et ceux qui jouent sur plusieurs terrains.

Reste à voir si Samsung proposera des promotions équivalentes à l'occasion des prochains grands événements commerciaux (Diwali, Eid, Black Friday). Avec le Galaxy Z Fold 8 déjà dans les tuyaux, la pression sur les prix du Z Fold 7 ne devrait faire que s'accentuer dans les mois qui viennent.

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