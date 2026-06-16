One UI 9 : Samsung intègre enfin un indicateur de vitesse réseau

Repérée dans les bêtas de One UI 9, une nouvelle fonction affiche la vitesse de connexion en temps réel dans la barre d'état des Galaxy. Samsung comble ainsi un retard que ses concurrents avaient déjà effacé depuis plusieurs générations.

Vous l'avez peut-être remarqué sur un Xiaomi ou un OnePlus d'un ami : une petite ligne de chiffres dans la barre d'état qui indique, à la seconde près, la vitesse à laquelle les données transitent. Sur les smartphones Galaxy de Samsung, cette fonction n'existe tout simplement pas. Ou plutôt, n'existait pas. Comme le rapporte SammyGuru, les dernières versions bêta de One UI 9 intègrent enfin un indicateur de vitesse réseau natif, et c'est tant mieux.

QuickStar reçoit l'indicateur que les utilisateurs Galaxy réclamaient

La nouveauté se niche dans le module QuickStar, un outil de personnalisation de la barre d'état disponible au sein de l'écosystème Good Lock. Une fois activé, l'indicateur affiche en continu les vitesses de téléchargement et d'envoi, exprimées automatiquement en Ko/s, Mo/s ou Go/s selon l'activité du moment.

La fonction couvre les deux types de connexion : Wi-Fi et réseau mobile. De quoi identifier d'un coup d'oeil si le ralentissement vient du réseau ou d'ailleurs, sans ouvrir une application tierce. D'ailleurs, ces applis de monitoring réseau sont souvent plus gourmandes en ressources que ce qu'elles permettent de surveiller, ce qui rend la solution native d'autant plus pertinente.

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Ce qui étonne, cela dit, c'est surtout le temps qu'il aura fallu. Des constructeurs comme OnePlus, OPPO, Xiaomi ou Realme proposent ce type d'affichage depuis plusieurs générations, y compris sur leurs entrées de gamme à moins de 200 euros. Samsung, leader mondial du smartphone Android, a attendu One UI 9 pour franchir le pas.

One UI 9 : une mise à jour plus large, attendue cet été

L'indicateur de vitesse n'est qu'une pièce d'un ensemble plus vaste. Les bêtas de One UI 9, actuellement déployées sur la série Galaxy S26 dans plusieurs marchés (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Corée du Sud, Inde, Pologne), embarquent aussi des fonctionnalités IA inédites, des options d'accessibilité renforcées et des améliorations de sécurité notables.

Nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à l'interface

Accessibilité renforcée pour les utilisateurs à besoins spécifiques

Personnalisation étendue via Good Lock

Mode Lockdown amélioré, permettant de désactiver rapidement la biométrie

Ce dernier point mérite attention tout de même : Samsung aurait renforcé son mode Lockdown, utile lorsqu'on veut bloquer rapidement l'accès biométrique à l'appareil, sans avoir à naviguer dans les paramètres. Pas moins de deux usages critiques sont ainsi couverts dans une même mise à jour.

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Selon les rumeurs actuelles, la version stable de One UI 9 pourrait être dévoilée en juillet 2025, en parallèle des prochains pliables Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Le calendrier reste conditionnel, mais le programme bêta avance à un rythme soutenu. Reste à voir si Samsung étendra le déploiement aux marchés du Maghreb avant ou après la fenêtre de lancement officielle.

Un indicateur de vitesse réseau ne va pas transformer l'expérience Galaxy du jour au lendemain. Mais il symbolise quelque chose de plus intéressant : Samsung qui écoute, enfin, des retours que sa communauté formule depuis des années. Et ça, c'est pas rien.