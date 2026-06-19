AirPods avec caméra intégrée : Apple vise une sortie fin 2027

Apple placerait des capteurs visuels dans ses AirPods pour fin 2027, selon Mark Gurman de Bloomberg. Objectif : donner à Siri la capacité de « voir » le monde autour de l'utilisateur.

Ce n'est plus vraiment une rumeur de couloir. Mark Gurman, journaliste Bloomberg réputé pour ses informations sur la firme de Cupertino, indique qu'Apple ciblerait désormais la fin de l'année 2027 pour lancer une paire d'AirPods équipée de capteurs visuels intégrés. Une annonce qui s'inscrit dans un agenda particulièrement chargé : selon le Australian Financial Review, ce lancement coïnciderait avec celui d'un iPhone pliable et d'un iPhone anniversaire (les 20 ans du premier modèle, ça ne s'invente pas).

Des capteurs visuels, pas une caméra au sens classique

Attention cela dit : il ne s'agit pas d'équiper vos oreilles d'un appareil photo pour shooter des selfies en mode mains libres. Les capteurs envisagés fonctionneraient comme des modules de vision artificielle, chargés d'analyser l'environnement immédiat de l'utilisateur pour alimenter Siri en informations contextuelles. En somme, des yeux pour l'assistant vocal, pas un objectif grand angle.

Concrètement, les exemples évoqués par Gurman parlent d'eux-mêmes : pointer mentalement les ingrédients posés sur un plan de travail et demander à Siri quelle recette en faire, obtenir une aide à la navigation réactive, ou recevoir des rappels contextuels déclenchés par ce que vous regardez. Apple explorerait aussi des scénarios de reconnaissance d'objets et de lieux proches, ce qui transformerait les AirPods en véritable couche sensorielle portée au quotidien.

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D'ailleurs, les premiers travaux dans ce domaine ne viennent pas d'Apple. Des chercheurs de l'Université de Washington avaient présenté les VueBuds, des écouteurs grand public modifiés avec des caméras miniaturisées. Une startup nommée Ordo a depuis commercialisé une paire d'écouteurs à crochets d'oreille équipée d'un capteur similaire. Apple arriverait donc dans un segment qui existe déjà, mais avec un avantage de taille : des centaines de millions d'AirPods déjà en circulation.

Siri enfin capable de « voir » : la pièce manquante d'Apple Intelligence ?

Tout cela n'aurait guère de sens sans un assistant suffisamment capable pour exploiter ces données visuelles. Or, depuis le lancement d'Apple Intelligence, Siri a sensiblement évolué : plus personnel, plus conscient du contexte applicatif, capable de raisonner sur des informations croisées. Les AirPods à capteurs seraient en quelque sorte la continuité logique de cette stratégie, un prolongement physique de l'IA déjà déployée sur iPhone et Mac. Et ça, c'est pas rien comme ambition.

La comparaison avec Meta s'impose d'elle-même. Les lunettes Ray-Ban Meta ont justement popularisé l'idée d'un accessoire du quotidien doté d'une caméra connectée à une IA. Apple choisit un chemin différent : plutôt que de convaincre les gens de porter des lunettes connectées (ce qui reste un frein culturel réel), la firme de Cupertino miserait sur un produit que des millions de personnes portent déjà plusieurs heures par jour. Voir aussi notre article sur les 12 annonces Apple les plus importantes du WWDC 2026 pour comprendre dans quelle dynamique s'inscrit cette roadmap.

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Visuellement, les futurs AirPods ressembleraient aux modèles AirPods Pro actuels, les capteurs étant logés dans les tiges (les petites antennes qui descendent vers la mâchoire). Une discrétion qui compte, forcément, quand on parle d'un accessoire que l'on porte en public.

Reste à voir si Siri sera réellement à la hauteur de la promesse d'ici 2027, et surtout si les utilisateurs accepteront de se balader avec des capteurs visuels vissés aux oreilles. Les questions de confidentialité ne manqueront pas de surgir, notamment en Europe. Mais pour l'instant, l'agenda 2027 d'Apple s'annonce particulièrement dense, et ces AirPods nouvelle génération pourraient bien en être la surprise la plus inattendue.