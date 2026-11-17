Une version préliminaire d'Expert RAW intégrée à One UI 9.5 vient de fuiter, et elle révèle des améliorations caméra substantielles pour le Galaxy S27 Ultra. Samsung semble prêt à passer la photographie mobile à un autre niveau, au moins sur le papier.

Ce n'est pas encore officiel, mais les fuites commencent à s'accumuler autour de One UI 9.5. Selon les informations relayées par SamMobile et Sammy Fans, une version préliminaire de l'application Expert RAW embarquée dans cette future interface révèle un chantier bien plus ambitieux qu'une simple mise à jour cosmétique. Le Galaxy S27 Ultra serait la cible principale, même si certaines nouveautés pourraient s'étendre aux modèles antérieurs.

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Samsung prépare discrètement ses évolutions photo loin des conférences officielles. D'autres fuites autour du Galaxy S27 Ultra avaient déjà agité la communauté ces dernières semaines. Celle-ci est cela dit plus concrète : elle porte sur l'interface et les fonctions de prise de vue réelles, pas seulement sur le hardware.

Une interface Expert RAW repensée de fond en comble

Côté ergonomie, Samsung a revu la disposition des commandes autour du déclencheur. Deux boutons de fonction programmables, placés à gauche et à droite, permettent d'assigner rapidement des actions fréquentes : retardateur, format d'image, verrouillage de l'exposition automatique ou encore affichage de l'histogramme. Un détail en apparence, mais franchement indispensable quand on travaille en conditions changeantes.

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L'histogramme justement : il sera désormais zoomable pour visualiser chaque canal de couleur séparément (rouge, vert, bleu). Et un bouton de verrouillage des paramètres en haut à droite évite les modifications accidentelles en cours de session. De quoi rassurer celles et ceux qui ont déjà perdu un réglage RAW soigneusement calibré d'un mauvais effleurage d'écran.

L'interface One UI 9.5 se refait une beauté sur plusieurs applications, et Expert RAW ne fait visiblement pas exception. Cette refonte visuelle serait, selon les informations disponibles, déployée sur tous les appareils compatibles, pas uniquement sur le S27.

Ouverture virtuelle étendue, rafale RAW et (peut-être) de la vidéo

Sur le fond, les nouveautés de prise de vue sont plus significatives. La plage d'ouverture virtuelle passerait de f/16 à une fourchette allant de f/1,4 à f/22, ce qui offre un contrôle bien plus fin de la profondeur de champ, notamment pour les portraits ou les scènes nécessitant une mise au point sélective précise. Attention tout de même : il s'agit d'une ouverture simulée, pas d'une mécanique réelle comme sur certains appareils photo hybrides.

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Plus intéressant encore pour les photographes exigeants : un mode rafale dédié permettrait d'enregistrer jusqu'à 30 fichiers RAW DNG avant tout traitement. En clair, Samsung conserverait la matière brute avant que l'algorithme n'intervienne, ce qui ouvre des possibilités de post-traitement bien plus larges. Un réglage de teinte dans la balance des blancs viendrait compléter le tableau, pour affiner encore la colorimétrie en capture.

Boutons programmables autour du déclencheur (retardateur, format, exposition, histogramme)

Histogramme zoomable par canal de couleur

Verrouillage des paramètres pour éviter les modifications accidentelles

Ouverture virtuelle étendue : de f/1,4 à f/22

Mode rafale : jusqu'à 30 fichiers RAW DNG en continu

Réglage de teinte dans la balance des blancs

Option de stabilisation vidéo repérée dans les paramètres

Ce dernier point mérite qu'on s'y attarde : SamMobile a également repéré une option de stabilisation vidéo dans les paramètres de la version leakée. Samsung n'a officiellement rien annoncé côté vidéo dans Expert RAW, mais la présence de cette option suggère qu'un mode d'enregistrement vidéo dédié est en préparation. Et ça, c'est pas rien pour une application qui s'est toujours concentrée sur la photo fixe.

Reste à voir si toutes ces fonctions arriveront bien au lancement du Galaxy S27 Ultra, ou si certaines seront réservées à des mises à jour ultérieures. Samsung a l'habitude de tester des options dans des versions bêta sans les activer immédiatement en production. Malgré tout, la direction prise par One UI 9.5 sur la photo mobile est claire, et elle donne envie d'en savoir plus dès l'annonce officielle.

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