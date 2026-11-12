One UI 9.5 : Samsung prépare une IA boostée pour le Galaxy S26

Samsung travaille déjà sur One UI 9.5, la prochaine mise à jour intermédiaire de sa surcouche, et elle arriverait en avance sur les Galaxy S26. Au programme, une interface redessinée et une intelligence artificielle nettement plus ambitieuse.

Les Galaxy S26 n'ont pas encore eu le temps de s'ennuyer avec One UI 9, adopté en version stable depuis la mi-septembre, que Samsung prépare déjà la suite. Selon plusieurs indices concordants, dont des firmwares de bêta repérés sur les serveurs internes du fabricant, One UI 9.5 débarquerait trois semaines plus tôt que l'an passé. D'après le leaker Fahad Ali Javed, l'ouverture du programme bêta serait imminente. Rien d'officiel pour l'instant, cela dit.

Une interface pensée pour le pouce, et une appli Mémoire qui change la donne

One UI 9.5 reposerait toujours sur Android 17, la même base que son prédécesseur. Mais l'interface évoluerait bien davantage. Dans les applications maison de Samsung, les boutons d'action principaux migreraient vers le bas de l'écran, pour rester accessibles au pouce sans acrobatie. Et ça, c'est pas rien quand on manipule un Galaxy S26 Ultra à une main dans le métro.

La vraie nouveauté porte un nom : Memory (Mémoire). Cette application permettrait de stocker en un geste, via un balayage à trois doigts, des captures d'écran, des mémos vocaux et des pages web au même endroit. L'IA se chargerait ensuite de trier et de résumer ces contenus automatiquement. De quoi transformer un fouillis de notes éparses en quelque chose d'exploitable.

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Attention tout de même : Samsung annonce souvent des fonctionnalités en phase de bêta qui ne survivent pas toutes au passage en version stable. La prudence s'impose avant de s'emballer.

Bixby passe à l'action (vraiment cette fois ?)

L'autre ambition de One UI 9.5, c'est de rendre Bixby véritablement utile. L'assistant vocal de Samsung pourrait puiser dans l'appli Mémoire pour anticiper vos besoins, réserver un hôtel ou commander des courses à votre place. Un positionnement qui rappelle clairement ce que font les agents IA développés par des plateformes comme Airbnb, et que l'on retrouve aussi dans la course que se livrent les grands modèles du marché.

Sur le papier, Bixby agentic, capable d'agir à votre place sans validation à chaque étape, représente un saut qualitatif réel. En pratique, l'assistant de Samsung a souvent promis plus qu'il ne tenait ces dernières années. Reste à voir si One UI 9.5 marque enfin le tournant que ses partisans attendent depuis longtemps.

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Le firmware de bêta repéré sur le Galaxy S26 Ultra porte la référence S948BXXU6ZZKF, une build légèrement plus récente qu'une première version apparue quelques jours plus tôt. Malgré tout, Samsung n'a communiqué aucun calendrier officiel. Les observateurs évoquent une fenêtre autour de la troisième semaine de ce mois, ce qui placerait la bêta publique bien avant les lancements habituels de la marque.