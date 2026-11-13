Undead Ends : le puzzle de zombies gratuit débarque sur iPhone

Undead Ends est un jeu de puzzle iPhone où vous posez des barricades pour piéger des hordes de zombies dans des impasses. Développé seul par Afonso Quinaz, il propose 336 niveaux faits main et une formule gratuite avec abonnement optionnel.

Pas de réflexes requis, juste un peu de logique et beaucoup de barricades. Undead Ends, sorti le 9 novembre 2026 sur l'App Store, propose un concept aussi simple à saisir qu'il est retors à maîtriser : vous placez des obstacles sur une carte pour que chaque zombie finisse dans une impasse, un piège ou un cul-de-sac. Vous appuyez sur GO, et vous regardez le résultat. Soit ça marche, soit vous recommencez.

Un puzzle déterministe, sans hasard ni action

L'idée centrale du jeu est formulée directement dans la fiche App Store : « No reflexes, just brains ». Chaque zombie suit un chemin prédéfini selon des règles fixes. Le développeur, Afonso Quinaz, précise sur son blog que le jeu applique une contrainte honnête : toute barricade qui bloquerait un zombie avant qu'il ait un chemin possible vers la maison est automatiquement refusée. En somme, vous ne pouvez pas tricher par accident.

Les ennemis ne se limitent pas aux zombies ordinaires. On trouve des tanks capables de fracasser vos barricades, des runners qui avancent deux cases à la fois, et des boomers. Les cartes elles-mêmes compliquent la donne avec des portails, des plaques de pression, des tunnels d'égout, des routes fissurées et même des ponts-levis. De quoi s'occuper un bon moment.

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Le contenu est conséquent pour un jeu gratuit : 336 niveaux faits main, répartis sur 28 lieux dans le monde, plus un puzzle quotidien. Un mode Challenges propose des énigmes adaptées à votre niveau, et le mode Duel vous permet de vous mesurer à un autre joueur sur les mêmes cartes. Attention cela dit, ces modes en ligne nécessitent une connexion : le reste fonctionne hors ligne, ce qui est toujours appréciable.

Gratuit, mais avec des nuances à connaître

Le modèle économique est celui qu'on retrouve souvent dans ce segment : jeu gratuit avec publicités, achats intégrés, et abonnement optionnel. Les publicités se présentent principalement sous forme de vidéos récompensées que vous choisissez de regarder, plus quelques encarts entre les niveaux. L'abonnement Undead Ends+ supprime tout ça et débloque les packs de puzzles, les explications de solution étape par étape, et cinq indices supplémentaires par semaine. Son prix exact n'apparaît pas clairement dans la fiche App Store.

Achat Prix (US App Store) Pack de puzzles supplémentaire 1,99 $ Bouquet d'indices 0,99 $ à 6,99 $ Supprimer les pubs 2,99 $

Côté compatibilité, Undead Ends requiert iOS 15 minimum et un iPhone équipé d'une puce A12 Bionic ou plus récente, ce qui correspond à l'iPhone XS (2018) et aux modèles suivants. Le jeu pèse 152,4 Mo et reste pour l'instant exclusif à l'iPhone, sans version iPad ni Android. Afonso Quinaz, développeur solo portugais, a sorti un deuxième jeu le même mois : Clean The Map: City Cleanup, un jeu de nettoyage de ville disponible lui sur iPhone et iPad.

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Reste à voir si le catalogue de 336 niveaux suffit à fidéliser sur la durée, surtout face à des puzzle-games bien installés comme Monument Valley ou les jeux Zach Gage. Pour l'instant, l'App Store ne recense pas assez d'avis pour afficher une note globale. Mais pour un jeu gratuit de développeur indépendant, le ratio contenu/prix de départ est difficile à contester.