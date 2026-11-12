Galaxy AI bientôt payant ? Les fans Samsung disent non merci

Une fuite récente suggère que Samsung envisage de faire passer certaines fonctions Galaxy AI derrière un abonnement payant. Problème : même les utilisateurs les plus fidèles de la marque doutent que ces outils en valent vraiment le prix.

L'information circule depuis quelques jours : Samsung envisagerait de monétiser une partie de ses fonctions Galaxy AI via un abonnement. Les outils concernés incluent Bixby Action, Daily Briefing et Gen Video, selon une fuite relayée par Android Central. Les fonctions existantes comme Now Brief, Browsing Assist ou les outils du clavier Samsung resteraient, eux, gratuits pour l'instant. Mais la réaction de la communauté Galaxy est sans équivoque : personne n'est prêt à sortir le portefeuille.

Des fonctions inconnues... et peu convaincantes

Ce qui frappe en parcourant les réactions sur Reddit, c'est que beaucoup d'utilisateurs ignoraient même l'existence de ces fonctions IA. Un propriétaire de Galaxy S25 Ultra l'a avoué sans détour : « Je viens de regarder dans mes paramètres et je ne savais pas qu'il y avait autant de fonctions IA disponibles. » Pas très engageant comme argument de vente pour un abonnement.

L'autre problème, c'est la valeur réelle apportée. Parce que le marché de l'IA tourne à plein régime depuis deux ans, les alternatives gratuites ou déjà payées par l'utilisateur sont légion. Gemini est préinstallé sur la quasi-totalité des Android récents, ChatGPT s'installe en deux clics, et les deux font objectivement mieux sur la plupart des tâches texte ou image que ce que propose Galaxy AI. Un Redditor l'a résumé avec une franchise désarmante : « Pas une seule de leurs fonctions IA ne vaut qu'on paie pour ça. »

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Un autre commentaire, particulièrement lucide, pointe exactement le problème structurel de l'offre Samsung : « La plupart de ces choses peuvent être faites mieux directement avec les services Google de toute façon. Si je veux de l'IA, j'utilise de vraies IA. » De quoi faire réfléchir les équipes marketing de la marque coréenne.

Le seul argument valable, c'est l'intégration au système

Malgré tout, il y a un angle où Galaxy AI conserve un avantage réel : l'automatisation des actions sur l'appareil, ce qu'on appelle parfois les « device actions ». Demander à Bixby d'activer le mode avion à 23h chaque soir, de lancer une playlist en Bluetooth quand vous branchez vos écouteurs, ou de régler le volume selon l'application ouverte, c'est quelque chose qu'une IA externe ne peut pas faire aussi fluidement parce qu'elle n'a pas accès aux couches profondes du système. Un Redditor l'a d'ailleurs bien formulé : « La seule chose qui a de la valeur, c'est l'automatisation du terminal, qui nécessite une intégration au système. Sinon, les modèles externes font mieux. »

C'est d'ailleurs le même argument qui a longtemps justifié Siri sur iPhone avant que la firme de Cupertino ne reconnaisse ses limites et intègre ChatGPT dans un contexte d'IA plus large. L'intégration système, c'est bien. Mais si les fonctions proprement dites déçoivent, l'argument ne tient pas longtemps.

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La comparaison avec Apple est tentante mais elle a ses limites. Quand Apple propose Apple Music ou Apple TV+ en supplément, ce sont des services à part entière, disponibles même sur Android, avec un catalogue qui justifie le prix. Galaxy AI, c'est une couche logicielle native sur un appareil que vous avez déjà payé, parfois plus de 1 000 euros. La différence de perception est énorme, et Samsung devrait en tenir compte sérieusement avant de valider ce modèle économique.

Attention cela dit : rien n'est officiel pour l'instant. Samsung n'a pas confirmé ce virage, et les fuites dans ce secteur se trompent régulièrement sur les modalités exactes. Reste à voir si la marque ira jusqu'à facturer des fonctions longtemps présentées comme un argument d'achat, ou si la pression des utilisateurs suffira à faire reculer l'idée avant même qu'elle ne devienne réalité.