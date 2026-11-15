Google Pixel : une section Famille débarque dans les paramètres

Google déploie silencieusement une nouvelle section « Famille » dans les paramètres des Pixel, regroupant en un seul endroit la gestion du plan familial Google One, le partage de position et les achats communs. La mise à jour se propage via les services Google Play, sans nécessiter de mise à jour système.

Vous l'avez peut-être déjà remarqué sur votre Pixel : une section intitulée « Famille » est apparue dans le menu Paramètres. Pas d'annonce officielle en fanfare, pas de note de mise à jour bien visible. Google a simplement activé la fonctionnalité côté serveur, via une mise à jour des Google Play Services, et elle se propage progressivement sur l'ensemble du parc Pixel.

Ce que regroupe concrètement ce nouveau menu

Comme l'indique 9to5Google, la section a été repérée pour la première fois sur un Pixel 11 Pro XL sous la mise à jour d'octobre 2026, puis confirmée sur un Pixel 10 Pro. L'idée est simple : rassembler en un seul endroit tout ce qui touche à votre cercle familial numérique, sans avoir à naviguer entre plusieurs applis ou sous-menus éparpillés.

Concrètement, la section affiche la liste de vos proches, qu'il s'agisse de comptes enfants ou de membres rattachés à votre abonnement Google One familial. Chaque profil est cliquable et donne accès à une page dédiée avec les informations suivantes :

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Le stockage Google One partagé et son utilisation

La bibliothèque familiale Google Play (applications, films, livres achetés en commun)

Les moyens de paiement partagés

Les événements familiaux synchronisés dans Google Agenda

La localisation en temps réel, si le partage est activé

Le statut de « parent » dans le groupe, avec options de suppression ou de transfert

Vous pouvez aussi ajouter ou retirer un membre directement depuis ce menu, ce qui évite de passer par l'interface web de Google One. Et ça, c'est pas rien pour celles et ceux qui gèrent la vie numérique de toute une famille depuis leur téléphone.

Un déploiement discret, mais déjà bien étendu

La fonctionnalité, que Google désigne en interne sous le nom de « Family Hub », ne réclame aucune installation manuelle. Pas de téléchargement, pas de bêta : si vous possédez un Pixel compatible et que le déploiement vous a atteint, la section apparaît simplement dans Paramètres. Plusieurs lecteurs de 9to5Google ont confirmé la voir avant même d'avoir installé la dernière mise à jour système, ce qui confirme le mécanisme purement serveur.

La compatibilité semble large : la fonctionnalité a été observée sur des appareils allant du Pixel 10 au Pixel 11 Pro XL. Aucune restriction à une version Android spécifique n'a été mentionnée, ni de lien avec Android 17 QPR2 selon les sources disponibles.

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Attention cela dit : si vous n'avez pas encore de plan familial Google One actif, l'utilité du menu reste très limitée. Les options de localisation partagée et de bibliothèque commune n'ont de sens qu'avec au moins un autre membre rattaché à votre compte. Pour les utilisateurs solo, ce nouveau raccourci sera surtout une vitrine vide, au moins pour l'instant.

© Android DZ

Reste à voir si Google étendra cette section à d'autres appareils Android au-delà de la gamme Pixel, ou si elle restera un avantage réservé à son propre matériel. De quoi relancer le débat sur la fragmentation de l'écosystème Android, que les propriétaires de Samsung ou de Xiaomi connaissent bien (et pas toujours positivement).