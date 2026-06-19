Galaxy S27 : Samsung recyclerait le module photo du S26

Le Galaxy S27 pourrait arriver sans la moindre amélioration notable côté capteurs photo. Une fuite sud-coréenne laisse entendre que Samsung reconduit sa configuration d'appareil photo quasi inchangée, une pratique qui remonte au Galaxy S22.

Le Galaxy S27 n'est pas attendu avant début 2026, mais les premières rumeurs commencent à dresser un portrait peu enthousiasmant. D'après un tipster sud-coréen relayé par Mashable India, les activités dans la chaîne d'approvisionnement de Samsung ne montrent aucun signe d'un changement majeur au niveau de la caméra ou de l'écran. En somme, le modèle standard du S27 ressemblerait beaucoup à ce que vous avez déjà dans la poche.

Une configuration photo figée depuis le Galaxy S22

Le constat est pour le moins surprenant. Le Galaxy S26 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, le tout complété par une caméra frontale de 12 mégapixels. Ce n'est pas exactement une nouveauté : Samsung tourne autour de cette combinaison depuis le Galaxy S22 (sorti en 2022, tout de même). Ajouter une quatrième année sans changement substantiel, ça commence à faire beaucoup.

D'ailleurs, la fuite évoque aussi le recours à des dalles d'affichage du fabricant chinois BOE plutôt qu'aux panneaux maison de Samsung Display. L'objectif serait de réduire les coûts de production tout en maintenant des performances d'écran comparables. Une logique comptable compréhensible, mais qui peut faire tiquer les amateurs du « tout Samsung ».

À lire aussi : AirPods avec caméra intégrée : Apple vise une sortie fin 2027

Côté autres caractéristiques présumées, le Galaxy S27 standard serait animé par l'Exynos 2600, tournerait sous Android 17 avec One UI 9.0, afficherait une dalle de 6,3 pouces en 120 Hz et embarquerait une batterie d'au moins 4 300 mAh avec charge rapide filaire et sans fil. Il aurait d'ailleurs déjà fait une apparition discrète dans la base de données GSMA, signe que le développement est bien engagé.

Des mises à jour progressives assumées (ou presque)

Samsung semble avoir clairement opté pour une stratégie d'améliorations incrémentales sur ses Galaxy S d'entrée de gamme, en réservant les vraies nouveautés hardware aux modèles Ultra. Ce n'est pas un secret, cela dit : la firme coréenne mise depuis quelques années davantage sur le traitement logiciel et l'intelligence artificielle (Galaxy AI) que sur la course aux mégapixels. Reste à voir si cela suffira à convaincre les acheteurs qui espéraient un saut générationnel.

Pour ceux qui cherchent un module photo vraiment amélioré dans un flagship Samsung, la piste du Galaxy S27 Ultra ou des smartphones avec caméra périscopique semble plus prometteuse. Attention tout de même : toutes ces informations émanent de sources anonymes, et Samsung n'a rien confirmé à ce stade. De quoi tempérer les conclusions hâtives.

À lire aussi : Meilleurs smartphones avec caméra périscopique en 2026

Le lancement du Galaxy S27 est attendu au premier trimestre 2026, aux côtés des Galaxy S27+, S27 Pro et S27 Ultra. D'ici là, la chaîne d'approvisionnement aura peut-être encore quelques surprises à livrer.