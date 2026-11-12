Oppo A7 Pro : prix et disponibilité en Europe

L'Oppo A7 Pro débarque officiellement en Europe via Oppo Belgique, avec un tarif de lancement de 499 € réduit à 429 € grâce à une remise promotionnelle. Le smartphone embarque Android 16 et une batterie de 7 400 mAh.

Oppo Belgique vient de lister l'A7 Pro sur sa boutique en ligne, confirmant ainsi le lancement européen du smartphone. Le prix officiel est fixé à 499 € pour la configuration unique de 6 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais une remise de 70 € ramène le tarif effectif à 429 €. Deux coloris sont proposés : Shine Titanium et Surfing Blue.

Ce qui change entre la version européenne et le modèle chinois

Les différences avec la version vendue en Chine ne sont pas négligeables. La plus notable concerne la batterie : le modèle européen embarque une cellule de 7 400 mAh avec charge rapide à 80 W, là où le modèle chinois profite d'une capacité supérieure de 8 000 mAh mais d'une charge plus lente à 45 W. Un arbitrage étonnant, même si 7 400 mAh reste une capacité très confortable pour l'autonomie au quotidien.

Autre différence : la caméra frontale. La version européenne monte en gamme avec un capteur selfie de 50 MP grand-angle, contre seulement 8 MP sur le modèle chinois. De quoi satisfaire les amateurs de selfies sans compromis.

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Pour le reste, les fiches techniques sont identiques entre les deux marchés. Voici un rappel des caractéristiques principales :

Caractéristique Valeur Écran 6,57 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz Chipset Dimensity 6360 Max RAM / Stockage 6 Go / 256 Go Caméra principale 50 MP Caméra frontale (Europe) 50 MP grand-angle Batterie 7 400 mAh, charge 80 W Résistance IP69 Système Android 16 avec ColorOS 16

Un positionnement qui interroge dans le segment à 429 €

À 429 € après remise, l'Oppo A7 Pro se retrouve dans une fourchette de prix particulièrement disputée en Europe. Le chipset Dimensity 6360 Max n'est pas le plus véloce du segment, et la concurrence (notamment chez Xiaomi ou Samsung) propose des puces plus musclées à ce tarif. Attention cela dit : l'argument batterie reste difficile à battre. Peu de smartphones sous 450 € offrent une telle capacité couplée à une charge aussi rapide.

La certification IP69 (résistance aux jets d'eau à haute pression) est un vrai différenciateur, encore rare dans cette gamme de prix. Et tourner sous Android 16 dès le lancement est un point rassurant pour la longévité logicielle du produit.

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Reste à voir si la remise de 70 € est temporaire ou si Oppo finira par aligner le prix définitif sur les 429 €. La réponse des consommateurs européens donnera probablement la direction à suivre.