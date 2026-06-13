Annoncé lors du WWDC 2026, Siri IA débarquera cet automne avec iOS 27 et macOS 27. Mais une confusion massive s'est répandue sur la toile : qui recevra vraiment les nouvelles fonctionnalités ?

Le 8 juin 2026, Apple a ouvert son WWDC avec une annonce phare : Siri IA, une refonte complète de l'assistant vocal, construite sur les fondations d'Apple Intelligence. Prévu pour cet automne avec iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 et visionOS 27, le nouveau Siri promet une interface style chatbot et des capacités inédites. Sauf que depuis le keynote, une rumeur tenace circule : beaucoup d'utilisateurs sont convaincus que leur iPhone 16 ou leur MacBook Pro M1 sera laissé de côté. C'est faux. Enfin, presque.

La confusion vient d'une seule diapositive mal comprise

Pendant sa présentation, Apple a mis en avant son « modèle on-device le plus avancé de son histoire », baptisé AFM Core Advanced. Et là, la firme de Cupertino a effectivement cité une liste d'appareils restreinte : l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max côté mobile, les iPad avec puce M5 ou supérieure et 12 Go de RAM, et les Mac équipés d'une puce M3 ou plus récente, toujours avec 12 Go de RAM minimum.

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Le problème, c'est que beaucoup se sont arrêtés là. Comme le précise AppleInsider, ce modèle ultra-puissant n'est en réalité utilisé que pour deux fonctions précises de Siri IA. Toutes les autres nouveautés sont accessibles sur l'ensemble des appareils déjà compatibles Apple Intelligence. De quoi calmer les angoisses des propriétaires d'un iPhone 15 Pro ou d'un Mac M2.

Deux fonctions réservées aux nouvelles puces (et pas des plus critiques)

Ces deux fonctionnalités exclusives aux appareils les plus récents sont, d'une part, la personnalisation de la voix de Siri et, d'autre part, une dictée système améliorée. Utiles, certes. Indispensables au quotidien ? Difficile de l'affirmer avec conviction. En somme, ce n'est pas parce que votre MacBook Pro M1 Pro ne fait pas partie de la liste que vous passerez à côté de l'essentiel de la mise à jour.

Voici ce que les appareils compatibles Apple Intelligence recevront cet automne, indépendamment de la génération de puce :

La nouvelle interface conversationnelle de Siri (style chatbot)

Une intégration plus profonde avec les apps système

Les capacités de compréhension du contexte de l'écran

Les fonctions d'écriture et de résumé déjà présentes dans Apple Intelligence

Attention cela dit : si vous possédez un iPhone 15 standard (non Pro) ou un Mac avec moins de 8 Go de RAM, Apple Intelligence n'est tout simplement pas disponible, et Siri IA ne le sera donc pas non plus. La barrière d'entrée reste la compatibilité avec Apple Intelligence elle-même, pas la génération de puce pour la quasi-totalité des fonctions.

« Si les téléphones volés ne peuvent pas être réactivés, leur valeur s'effondre, et avec elle, l'incitation à les voler. » (Sir Mark Rowley, commissaire de la Met Police de Londres)

D'ailleurs, la panique collective illustre bien un phénomène désormais classique : une diapositive sortie de son contexte, reprise en boucle sur les forums et les réseaux sociaux, et amplifiée au point de convaincre des utilisateurs de revendre leur appareil. Pas moins de quelques milliers de posts affolés ont circulé en quelques heures, évoquant des iPhone 17 « exclus » ou des Mac M1 Pro « abandonnés ». Aucun des deux scénarios n'est exact.

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Reste à voir si Apple communiquera plus clairement sur les appareils compatibles d'ici le lancement officiel cet automne. La firme a une longue habitude de présenter les nouvelles puces comme indispensables, tout en laissant les anciennes générations bénéficier de l'essentiel. Pour tout ce que Siri IA prépare, un coup d'oeil à la première beta iOS 27 devrait rapidement dissiper les derniers doutes.