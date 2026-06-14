iOS 27 : 7 nouvelles fonctionnalités Apple Maps à découvrir

Apple Maps reçoit pas moins de sept améliorations notables dans iOS 27, présenté à la WWDC 2026. De l'intelligence artificielle au widget de voiture garée, la firme de Cupertino repousse encore les limites de son application de navigation.

Longtemps raillée face à Google Maps, Apple Maps s'est imposée ces dernières années comme une vraie alternative sur iPhone. Avec iOS 27, présenté lors de la WWDC 2026, l'application franchit un nouveau cap. Voici les sept fonctionnalités les plus marquantes annoncées par Apple.

Flyover se refait une beauté grâce à l'IA

C'est sans doute la mise à jour la plus spectaculaire. Flyover, la vue aérienne 3D disponible sur plus de 350 villes, bénéficie de sa refonte visuelle la plus ambitieuse depuis des années. Apple superpose désormais des modèles d'intelligence artificielle aux prises de vue aériennes existantes pour produire des rendus bien plus réalistes.

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Concrètement, les arbres qui ressemblaient à des blocs pixelisés affichent maintenant des branches individuelles, et les façades vitrées des gratte-ciel reflètent la lumière de façon convaincante. Comme l'indique Apple dans son communiqué de presse, la mise à jour concerne pour l'instant des métropoles comme New York, Londres et Cupertino. De quoi faire rêver les amateurs de voyages virtuels, même si les destinations plus modestes devront encore patienter.

Local Lists, Trending Restaurants et suggestions étendues

Apple introduit Local Lists, une fonctionnalité qui agrège des sélections de lieux populaires dans votre zone : bons restaurants, endroits adaptés aux familles, adresses qui buzzent localement. Cruciale précision : Apple construit ces listes à partir de données d'usage agrégées, sans jamais les relier à votre profil personnel. Disponible uniquement aux États-Unis au lancement, cette fonction affiche également les horaires, la fourchette de prix et des photos directement dans la liste.

En complément, une section Trending Restaurants apparaît directement dans l'écran de recherche dès que vous tapez dans la barre. Pas besoin de fouiller dans les menus : les adresses tendance sont là d'emblée. Et ça, c'est pas rien pour les indécis du dimanche soir.

iOS 26.5 avait introduit les Suggested Places, mais avec une limite frustrante : deux suggestions à la fois. iOS 27 corrige le tir en ouvrant un carrousel horizontal, permettant de faire défiler bien plus de recommandations d'un seul geste. Un petit changement sur le papier, une vraie différence au quotidien.

Widget, navigation conversationnelle et cartes hors ligne

Un widget Voiture garée fait son apparition dans la Smart Stack. Un coup d'oeil vers le bas depuis l'écran d'accueil, et vous savez exactement où vous avez laissé votre véhicule. Utile quand on sort d'un parking souterrain de six niveaux après deux heures de shopping (vécu).

La recherche en langage naturel s'étend désormais aux options de routage. Vous pourrez demander un itinéraire en évitant certains types de routes de façon conversationnelle, sans passer par les réglages. Apple n'a pas détaillé tous les cas gérés, mais l'objectif est clair : Maps doit se comporter comme un co-pilote attentif, pas comme un formulaire à remplir.

Enfin, les cartes hors ligne reçoivent des améliorations, même si Apple reste vague sur les détails précis. Attention tout de même : sans annonce concrète, difficile de savoir si le gain sera vraiment sensible pour les voyageurs en zone blanche.

Ce qui change aussi, en bref

Le Flyover IA couvre pour l'instant les grandes métropoles mondiales, pas encore les villes secondaires

Local Lists est limité aux États-Unis au lancement, sans date pour une extension internationale

Les fonctionnalités Visited Places et Guides s'étendent à de nouveaux pays

L'icône de l'app adopte le design Liquid Glass d'iOS 27

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Toutes ces nouveautés arriveront gratuitement cet automne avec la version finale d'iOS 27. Les développeurs y ont déjà accès via le programme bêta, et une bêta publique doit ouvrir le mois prochain. Reste à voir si Apple tiendra sa promesse d'élargir Local Lists hors des États-Unis rapidement, ou si les utilisateurs francophones devront encore ronger leur frein.