Helio 46 : prix, fiche technique et avis sur le chip MediaTek

Le Helio 46 est une puce MediaTek destinée aux smartphones d'entrée de gamme. Voici ce que vaut réellement ce processeur en 2026, chiffres à l'appui.

Vous avez croisé le nom Helio 46 dans la fiche technique d'un smartphone à moins de 150 euros et vous vous demandez ce que ça vaut vraiment ? C'est une question légitime. MediaTek a l'habitude de multiplier les références sous la bannière Helio, au point que même les acheteurs avertis s'y perdent parfois. Alors, petit décryptage.

Fiche technique : ce que cache le Helio 46

Le Helio 46 (parfois référencé MT6769) est gravé en 12 nm chez TSMC, ce qui le place technologiquement une génération en retrait par rapport aux puces milieu de gamme actuelles gravées en 6 ou 4 nm. C'est un fait, pas un jugement. Pour un usage entrée de gamme, la finesse de gravure a surtout un impact sur la consommation énergétique et la chauffe sous charge prolongée.

L'architecture CPU est une configuration octa-core, avec quatre cœurs Cortex-A75 cadencés à 2,0 GHz pour les tâches lourdes, et quatre cœurs Cortex-A55 à 1,7 GHz pour les opérations courantes. En somme, une configuration classique big.LITTLE qu'on retrouve sur la quasi-totalité des entrées de gamme Android depuis 2020.

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Caractéristique Détail Gravure 12 nm (TSMC) CPU 4x Cortex-A75 @ 2,0 GHz + 4x Cortex-A55 @ 1,7 GHz GPU Mali-G52 MC2 Mémoire supportée LPDDR4X, jusqu'à 8 Go Stockage eMMC 5.1 / UFS 2.1 Connectivité 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Résolution d'affichage max FHD+ (2400 x 1080) Capture vidéo Full HD 1080p @ 30 fps

Le GPU Mali-G52 MC2 est honnête pour du rendu d'interface et de la vidéo en streaming, mais ne vous attendez pas à lancer Genshin Impact en qualité haute sans que le téléphone se transforme en radiateur. Côté AnTuTu v10, les appareils équipés de ce chip tournent généralement autour des 200 000 à 230 000 points, soit un score cohérent avec son positionnement, loin derrière un Snapdragon 6 Gen 3 qui dépasse allègrement les 600 000 points.

La compatibilité réseau s'arrête à la 4G LTE. Pas de 5G, ce qui en 2026 commence à se sentir sur les marchés où cette technologie se démocratise, y compris en Algérie avec le déploiement progressif des opérateurs. Attention cela dit, la 4G reste parfaitement suffisante pour la majorité des usages quotidiens : réseaux sociaux, navigation, streaming HD.

Prix et appareils concernés : où trouve-t-on le Helio 46 ?

On retrouve ce Helio 46 dans des smartphones positionnés entre 80 et 150 euros (ou leur équivalent en dinars algériens, autour de 13 000 à 22 000 DA selon les revendeurs locaux). Des marques comme Tecno, Infinix, mais aussi certaines références Samsung en entrée de gamme ont eu recours à des chips de cette famille. Le Galaxy A27, par exemple, illustre bien comment Samsung modernise le design tout en compressant les coûts sur la puce.

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D'ailleurs, MediaTek a progressivement orienté ces Helio de seconde zone vers les marchés émergents, Afrique et Asie du Sud en tête, où le rapport euros-performances prime sur la puissance brute. C'est une stratégie cohérente, et ça fonctionne : pas moins de plusieurs dizaines de millions d'unités équipées de chips Helio de cette génération sont vendues chaque année dans ces régions.

Tecno Spark 20 (variantes régionales)

Infinix Hot 40i

Samsung Galaxy A15 (certaines références marché local)

Realme C55 (selon région)

Ces appareils partagent un profil similaire : 4 à 6 Go de RAM LPDDR4X, stockage eMMC ou UFS 2.1 de 64 à 128 Go, batterie généreuse (souvent 5 000 mAh) et charge rapide limitée (10 à 18 W). De quoi tenir la journée sans inquiétude, mais pas deux.

Avis : un chip honnête, mais vieillissant en 2026

Franchement, le Helio 46 fait le job pour ce qu'il coûte. Messagerie, WhatsApp, YouTube, appels vidéo : tout ça tourne sans accroc. Le problème, c'est que la concurrence a bougé. En 2026, des alternatives comme le Dimensity 6300 de MediaTek lui-même, ou le Snapdragon 4s Gen 2, offrent la 5G, une gravure plus fine et des performances IA nettement supérieures, pour des prix de vente équivalents ou légèrement supérieurs.

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Malgré tout, si votre budget est serré et que vous trouvez un appareil équipé de ce chip à moins de 100 euros, l'affaire peut rester valable, à condition de ne pas en attendre ce qu'il ne peut pas donner. Les mises à jour de sécurité régulières dépendent davantage du fabricant que du chip, nuance importante.

Reste à voir si MediaTek continuera d'alimenter ce segment avec des Helio vieillissants ou accélérera la migration vers la gamme Dimensity même en entrée de gamme. Les signaux du marché, notamment la pression des constructeurs chinois sur les prix des puces 5G, laissent penser que le Helio 46 pourrait être l'une des dernières références de cette lignée à se vendre en volume.