Galaxy A27 : Samsung modernise le design de son entrée de gamme

Le Samsung Galaxy A27 s'apprête à faire évoluer son design avec l'abandon de l'encoche au profit d'un poinçon centré, et pourrait embarquer des fonctionnalités Galaxy AI jusqu'ici réservées aux modèles premium. Un premier aperçu concret grâce à des rendus repérés par Android Authority.

Tout le monde guette l'Unpacked de Samsung prévu le mois prochain, les yeux rivés sur les pliables. Pourtant, le constructeur sud-coréen pense aussi à celles et ceux qui ne veulent pas dépenser une fortune pour un smartphone. Des rendus du Galaxy A27, repérés par DigitalCitizen et relayés par Android Authority, donnent un premier aperçu concret de ce que Samsung prépare pour son entrée de gamme. Et c'est plus intéressant qu'on ne pourrait le croire.

Un poinçon à la place de l'encoche : enfin

Le changement le plus visible saute aux yeux immédiatement. Le Galaxy A26 embarquait encore une encoche classique pour loger le capteur selfie, ce format un peu daté que la plupart des constructeurs ont abandonné depuis deux ou trois ans. Le Galaxy A27 adopte un poinçon centré, nettement plus discret, alignant ainsi l'appareil sur les standards visuels actuels. Pas révolutionnaire en soi, mais franchement nécessaire pour un téléphone vendu en 2026.

Pour le reste du design, on reste dans la continuité. La disposition des capteurs à l'arrière évolue légèrement, mais rien de spectaculaire. Samsung joue la carte de la prudence, ce qui est logique sur ce segment de prix où l'on ne réinvente pas la roue à chaque génération.

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Côté coloris, les rendus révèlent trois teintes disponibles : rose, bleu marine et noir. Une palette différente de celle du Galaxy A26 (noir, blanc, menthe, rose pêche), qui semble viser un public légèrement rajeuni ou simplement plus en phase avec les tendances actuelles. De quoi rafraîchir l'image de la série sans tout rebattre.

Galaxy AI sur un téléphone abordable (et c'est là que ça devient intéressant)

Le design, c'est bien. Mais ce qui retient vraiment l'attention dans les matériaux promotionnels consultés par les deux médias, c'est la mention explicite d'une puce avec CPU, GPU et NPU (le NPU, c'est le processeur dédié à l'intelligence artificielle, intégré directement dans le chipset), accompagnée d'une illustration dédiée à Circle to Search. Cette fonctionnalité, qui permet de cercler n'importe quel élément à l'écran pour lancer une recherche Google, est déjà présente sur plusieurs modèles Samsung, mais son affichage dans le marketing du A27 suggère une intégration plus poussée des outils Galaxy AI.

Si Samsung confirme l'arrivée de ces fonctionnalités sur un appareil aussi accessible, ce serait une vraie démocratisation. Jusqu'ici, Galaxy AI restait largement cantonné aux flagships et aux modèles milieu de gamme premium. Le voir descendre dans la gamme A à ce niveau de prix, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs aux budgets serrés.

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Attention cela dit : tout cela reste à confirmer. Les rendus et supports marketing ne constituent pas une annonce officielle, et Samsung n'a encore rien communiqué formellement sur les caractéristiques du Galaxy A27. Le conditionnel s'impose.

Sur un point, le Galaxy A27 ne bouge pas d'un iota : la batterie de 5 000 mAh est reconduite telle quelle depuis le Galaxy A26. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, 5 000 mAh restant une capacité généreuse pour un usage quotidien normal. Mais ça confirme que Samsung concentre ses efforts sur d'autres aspects, notamment l'interface et les fonctionnalités IA, plutôt que sur l'autonomie.

Quant à la date de lancement, aucune information officielle n'a été communiquée. Le Galaxy A26 était arrivé sur le marché en mars 2025, ce qui laisse supposer une fenêtre de sortie similaire pour son successeur, probablement aux alentours du premier trimestre 2026. Le prix reste lui aussi inconnu pour l'instant. Reste à voir si Samsung saura tenir ses promesses implicites sur l'intégration de l'IA, ce qui ferait du Galaxy A27 un achat vraiment justifié dans sa catégorie.

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