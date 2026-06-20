Samsung a officiellement confirmé l'arrivée prochaine du Galaxy M47 5G en Inde, avec un teaser design et une fiche technique partielle qui commence à circuler. Le successeur du Galaxy M44 s'annonce comme une mise à niveau sérieuse pour la gamme M.

Le Galaxy M47 5G arrive, et Samsung ne fait plus vraiment mystère de son existence. Le constructeur coréen a publié plusieurs vidéos teaser sur X, dévoilant au passage la silhouette du smartphone avant tout lancement officiel. Pas de date précise pour l'instant, mais le microsite dédié est déjà en ligne en Inde, avec la tagline « Next Level Monster ». Le ton est donné.

Un design rouge qui ne passe pas inaperçu

Les teasers officiels montrent une face arrière rouge cramoisi mat, encadrée de finitions métalliques dans le même coloris. Le module photo, situé en haut à gauche, adopte une forme de pilule, dans la lignée des récents Galaxy A57 et A37. On distingue trois objectifs arrière accompagnés d'un flash LED, le tout cerné d'un liseré rouge assez affirmé.

La tranche droite accueillerait un scanner d'empreintes latéral intégré au bouton d'alimentation, selon les indentations visibles sur les visuels officiels. Les boutons de volume sont également positionnés sur ce même côté. En somme, un design plat et fonctionnel, sans extravagance, mais avec un sens du détail chromatique assez soigné pour une gamme milieu de gamme.

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D'ailleurs, le site Amazon Inde hébergerait déjà une page dédiée au produit, ce qui confirme le canal de distribution officiel. Samsung modernise aussi le design de son entrée de gamme avec le Galaxy A27, et la tendance au module photo en pilule semble s'imposer sur toute la gamme.

Ce que les benchmarks révèlent (avec prudence)

Le modèle SM-M476B a été repéré sur Geekbench, et les résultats pointent vers un Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, avec quatre coeurs d'efficacité cadencés à 1,8 GHz et quatre coeurs de performance à 2,4 GHz. La puce serait accompagnée d'une GPU Adreno 710 et d'au moins 8 Go de RAM. Le smartphone aurait également obtenu un score de 2 256 points au test Geekbench AI OpenCL, ce qui reste un indicateur encourageant pour les usages IA embarqués.

Côté logiciel, le listing indique Android 16 avec One UI pré-installé, ce qui en ferait l'un des premiers appareils de la gamme M à sortir avec la toute dernière version du système. Android 17 est certes déjà dans les tuyaux, mais Android 16 représente déjà un avantage non négligeable pour un téléphone de ce segment de prix.

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Les rumeurs, à prendre avec les précautions d'usage, évoquent également un écran OLED de 6,7 pouces FHD+ à 120 Hz, une caméra principale de 50 Mpx avec stabilisation optique (OIS), et une batterie de 5 000 mAh. Pas moins de trois caractéristiques susceptibles de séduire les utilisateurs qui jonglent entre gaming, vidéo et usage quotidien intensif.

Caractéristique Détail attendu Processeur Snapdragon 6 Gen 3 (Qualcomm) GPU Adreno 710 RAM 8 Go minimum Stockage 128 Go minimum Écran 6,7 pouces OLED FHD+, 120 Hz Caméra principale 50 Mpx avec OIS Batterie 5 000 mAh Système Android 16 + One UI 8

Attention cela dit : Samsung n'a confirmé aucune de ces spécifications officiellement. Les chiffres ci-dessus proviennent de benchmarks et de sources non officielles. Reste à voir si la fiche technique définitive sera à la hauteur des attentes générées par une communication aussi soignée.

Le Galaxy M47 5G succède au Galaxy M44 lancé en 2023, avec un bond générationnel que Samsung qualifie de « mise à niveau 4X ». De quoi intriguer les utilisateurs de la gamme M, même si le prix de lancement, crucial pour le positionnement en Inde et potentiellement au Maghreb, reste pour l'instant le grand absent du tableau.

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